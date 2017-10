10 mil las familias afectadas con las inundaciones

Por: Alma Niger El Día Domingo 01 de Octubre del 2017 a las 22:27

Para este lunes el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, habrá de dar un importante anuncio relacionado a las inundaciones registradas en la ciudad en días pasados ante las recientes lluvias, y que se estima perjudicaron ¡a 10 mil familias!, según lo dicho por el propio alcalde. Se prevé que anuncie un fondo para este tipo de desastres, así como las acciones que se continuarán llevando a cabo para apoyar a los damnificados. Esto lo adelantó Rivas el sábado cuando acudió a la colonia Benito Juárez, donde dialogó con los vecinos afectados y que son muchos ya que ahí también se desbordó el arroyo El Coyote. El alcalde les llevó diversos beneficios y les anunció que no se les dejará solos. Ese mismo sábado la presidenta del DIF, Adriana Herrera Zárate, acudió por su cuenta a la colonia Lomas del Río, también en apoyo a los afectados, llevándoles refrigeradores, estufas y colchones. Este reparto está siendo otorgado a discreción y con base al censo levantado por el propio gobierno municipal, porque la primera vez que se intentó repartir públicamente salieron muchos “gandallas”, que ni necesitaban de apoyo, queriéndose beneficiar.

NO HAY QUE ABUSAR

Y en este aspecto tiene razón el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, al solicitar a los afectados que sean sinceros y digan qué requieren. Porque evidentemente no se le puede dar un refrigerador, a quien no lo perdió. Como tampoco se le puede dar un carro a quien lo perdió, como muchos exigen. Lamentablemente se debe entender que la situación de emergencia rebasó todas las expectativas, pues fue tanta el agua que cayó, y sobre todo la que se venía arrastrando río arriba, que el nivel de los arroyos subió escandalosamente y eso ocasionó el desastre. Y por desgracia los más afectados fueron los que están justamente a las orillas de los arroyos, cuyas casas nunca debieron ser autorizadas por anteriores administraciones, ni mucho menos construidas.

DESDE HACE 50 AÑOS NO LLOVÍA TANTO

Ahora bien, hay personas que exigen que “se arregle” el arroyo, ya que temen más adelante volverse a ver afectadas por las lluvias, y en este sentido al arroyo no se le puede hacer gran cosa, salvo amurallarlo, y aún así no sería suficiente en un caso de lluvias como las de la semana pasada. Porque ojo, desde hace 50 años que no llovía tanto en la ciudad, como en esta ocasión. Según los registros la última gran tormenta fue el 10 de mayo de 1967 (muchas personas de la tercera edad se acordarán de aquel célebre festejo del Día de las Madres celebrado en el parque Viveros, en que se vino el aguacerón). Confiamos en que tarden muchos años para volverse a registrar una situación similar, pero lo que sí debe quedar en claro que fue un fenómeno natural impredecible. Incluso un huracán que es esperado, no se sabe que tantos males pueda traer. Es algo fortuito.

CONCLUYENDO EL TEMA

Y ya nada más para terminar con este asunto, la otra solución es desalojar a los vecinos que están a las orillas de los arroyos, pero evidentemente no quieren irse de sus casas. Y es entendible, nadie quiere dejar su comodidad. Pero entonces tampoco es comprensible que no quieran dejar sus viviendas, y si quieran que se arregle el arroyo. Esto nos recuerda cuando hace ya varios años el gobierno municipal se vio en la necesidad de retirar a los “pepenadores” que vivían a la orilla del río, y que cada vez que había una creciente se quejaban de que les entraba el agua a sus casas, pero no se querían ir, hasta que fueron retirados casi a la fuerza y hasta les tuvieron que construir nuevas casas, y solo así se acabó el problema. Es como también que nos quejamos de que se inundan las calles, pero tiramos basura que va a dar a las coladeras para taparlas, y de ahí viene el problema. Ante todo hay que ser conscientes.

PANISTAS EN ACCIÓN EN LOS FRESNOS

Una buena actuación tuvieron los panistas que fueron a apoyar en tareas de limpieza a los vecinos de la colonia Los Fresnos, afectados por las inundaciones. Desde temprana hora del sábado cuadrillas de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional llevaron a cabo esta tarea, como parte de su labor social. Claro que no faltaron los que dijeran que si ya andan en campaña, pero se aclara que esta labor la pueden realizar sin impedimento electoral alguno. De hecho otros partidos también lo pueden hacer, pero no se les ha visto ayudando. Buenos para criticar, malos para apoyar.

A UN AÑO DE GOBIERNO

Justo este domingo se inició la segunda mitad del mandato del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, pues en este sentido hay que recordar que esta administración es de solo dos años. Y a un año de gestión Rivas ha tenido un buen desempeño. Ha llevado a cabo mucha obra pública, entre ella una gran pavimentación y repavimentación de calles, un contundente apoyo a las escuelas, se han abierto más de 20 negocios y se han generado más de 3 mil 500 empleos, esto solo por citar algunas cosas. Rivas ha dicho que en el inicio de esta segunda parte de su gobierno habrá de redoblar esfuerzos para seguir trabajando, y no lo dudamos. Y es muy probable que haya cambios en la administración, todo a fin de seguir mejorando.

MURIÓ EL MEJOR JUGADOR DE BILLAR

Andrés Herrera “El Maracas” o “El Tamalero”, y quien para muchos era considerado el mejor jugador de billar en los Dos Laredos, falleció el pasado sábado en un accidente automovilístico cuando se dirigía a Piedras Negras, a una jugada, acompañado de otros dos jugadores, entre ellos Marco Tulio Márquez “La Víbora”, quien es considerado de los mejores billaristas a nivel regional. Según los reportes chocaron a la altura de Villa Hidalgo, Coahuila, y ahí quedó el cuerpo de “Maracas” quien era muy querido en los billares, ya que siempre andaba relajando y bailando. ¡Descansa en paz mi gordo!

LO ÚLTIMO

A los jóvenes conscriptos, anticipados y remisos de la clase 1999, se les recuerda que tienen hasta el 13 de octubre para entregar su papelería para el trámite de la media cartilla en la Junta Municipal de Reclutamiento… Y sigue sin venir a visitar a los priístas neolaredenses el dirigente del PRI de Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado. Supuestamente estaría aquí la semana pasada, pero no vino… El regidor priísta Jesús Valdez Zermeño ya se abrió de capa y dijo abiertamente que quiere dirigir los destinos de Nuevo Laredo, en una clara muestra que buscará ser candidato a la alcaldía… Un saludo para mi amiga Laura Valdez, destacada militante del PRI, y quien se recupera tras un accidente automovilístico. ¡Ánimo Laurita!... Quien también ya está más repuesto tras una recaída de salud es el dirigente del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo, Luis Eduardo Martínez López. Poco a poco se va reintegrando de lleno a sus labores… Buena la propuesta que en redes sociales trae el amigo César Johnson, relativa a que se le ponga el nombre de Don Víctor Lozano Calzado, al estadio de béisbol de la Nueva Ciudad Deportiva, una vez que regresen a jugar a la ciudad Los Tecolotes… ¿Quién es la empleada de una de las oficinas de la planta alta de la Presidencia Municipal a la que le apodan “La Revista de Consultorio”, por aquello de que “cualquiera le mete mano, y uno que otro se la lleva”, jejejeje.

