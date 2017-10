Tenemos muchas personas chingonas

Por: Daniel Romero El Día Domingo 01 de Octubre del 2017 a las 20:58

Escribí en una anterior entrega informativa sobre la medalla al “Mérito Cenecista”: “El ganador a la “Medalla al Mérito Cenecista”, se sabrá hasta el sábado”.

“Ya me imagino quien será”.

No quise poner el nombre del personaje que me imaginé, pero me atreví a cruzar una apuesta con la prima SAGRA TREVIÑO ROMERO, incorporada al staff de prensa del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y le dije quién sería.

Sagra perdió la apuesta.

No quise poner el nombre de la persona que me imaginé para no echarle a perder el festejo al líder de la Liga de Comunidades Agrarias FLORENTINO SÁENZ.

Bueno, para no hacerle ya más larga y cardiaca; el pasado sábado se entregó la medalla al “Mérito Cenecista” a un Riobravense, nadamás y nadamenos que a GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ.

Por mucho, pero por mucho el “Chinaco” se merecía ese galardón.

Se la ha criticado por permanecer por muchos años al frente del comité campesino de Suelo Riobravense, pero como me comentó en una ocasión un aguerrido campesino: “Este cabrón nos hace todo el trabajo y nos ahorra tiempo, para que lo quitamos”.

“Lupe”, como le dicen sus muy amigos fue felicitado por cientos de sus compañeros que le tributaron un estruendoso y caluroso aplauso por la presea recibida.

Enhorabuena.

Y queda demostrado que en Río Bravo, hay muchas personas chingonas, sí señor.

HAY ENORME beneplácito en Suelo Neolaredense porque tendrán béisbol profesional.

Y más contento aún el Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR quien dijo: “Estoy muy contento, seguro que tendremos una gran temporada y muchas familias de Nuevo Laredo disfrutarán del béisbol, sobre todo porque nos da esa añoranza de la época de oro de los “Tecolotes” de Nuevo Laredo”.

La idea es adecuar el emblemático parque “La Junta” en la popular colonia “Viveros”.

Enrique agregó: “De entrada tenemos el estadio de Nuevo Laredo en la nueva “Ciudad Deportiva”, sin embargo, estamos realizando lo propio para que podamos tener béisbol en el arque “La Junta”.

El Alcalde, acudió como invitado de honor al Primer Informe de Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Felicitando al Ejecutivo Estatal, al terminar su informe por el cumplimiento de sus compromisos con los tamaulipecos en los rubros de seguridad, salud, empleo, educación, apoyo al sector agropecuario, combate a la pobreza entre otros.

PRÁCTICAMENTE inició su carrera en busca de la candidatura a la alcaldía de Suelo Riobravense, bajo las siglas del Partido Acción Nacional, la respetada dama y empresaria millonaria ROXANA GÓMEZ.

No hay semana en que no recorra un sector popular o bien realice una jornada cultural.

Ahora fue más allá, al reunirse con un puñado de trabajadoras de la empresa que con éxito maneja RIGO CAMARILLO y su esposa.

El gran pretexto fue dar a conocer la normatividad operativa de la Oficina Fiscal del Estado, de la cual es titular.

En serio que Roxana trae entre ceja y ceja hacerse de la candidatura a la alcaldía.

Y qué bueno que ya tiene como aliado a Rigo, uno de los activos más importantes que tiene el PAN en Suelo Riobravense, junto con HÉCTOR “Teto” GARCÍA, no hay más.

A la señora Gómez, le ven tanto futuro que alguien se atrevió a invitarla para que inaugurara un gimnasio particular y a sus filas suma personajes importantes.

ESTE LUNES el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional SERGIO GUAJARDO MALDONADO, vuelve a reunirse con los amigos Comunicadores.

Será a las diez de la mañana en la sede oficial de este instituto político.

Lo acompañará en esta tercera conferencia de prensa la Secretaria General AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, que como ha aguantado el vendaval; maciza y sin pillar.

ESTE MARTES inician las emociones de octubre, dentro del béisbol de grande ligas.

Lucha por un lugar en los playoffs a través del llamado comodín: “Yanquis” de Nueva York contra los “Mellizos” de Minnesota.

Y después vienen más y más emociones, muchas más que las que sintieron algunas personas con el Primer Informe de Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

El ganador de “Yanquis” y “Mellizos”, va contra los “Indios” de Cleveland

AFORTUNADAMENTE ya se fue septiembre rojo, y esperamos que el mes de octubre sea de beneplácito y regocijo para los millones y millones de mexicanos, aunque hay muchos en desgracia.

Los Tamaulipecos que radicamos en la zona norte, seguimos con el Dios en la boca todos los días del mes que sea, porque la ola de inseguridad nomás no para.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este domingo, con motivo de su cumpleaños, a mi pariente político e inquilino LUIS ÁNGEL FLORES, mejor conocido como “La Cotorra” y al buen cuate de Suelo Reynosense LUIS JUÁREZ DUQUE.

“La Cotorrita”, agarró vuelo con un huateque en el “Callejón”.

El lunes le arranca una hoja más al calendario MARIO TREVIÑO, funcionario municipal de Suelo Riobravense.

El martes llegan a un año más de vida JORGE PRÁXEDIS AGUIRRE TREVIÑO, MARTÍN HERNÁNDEZ y MAO FLAMARIQUE, pura cuerda ancha.

Para todos ellos un monumental abrazo y que vengan muchos más.

FAMOSOS que nacieron un 2 de octubre: La guapa actriz mexicana SUSANA GONZÁLEZ, el cantante STING, el político y activista indio MAHATMA GANDHI, el músico británico MIKE RUTHERFORD, la que fue considerada la fotógrafa más sexy del mundo ANNIE LEIBOVITZ, y el basquetbolista TYSON CHANDLER

