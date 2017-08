Recogen hasta 60 toneladas diarias de cacharros en Ciudad Victoria

En un día sacamos cuatro viajes de 20 toneladas, en una sola colonia donde pensábamos que iba a ser menos, estamos dándonos cuenta que estamos avanzando, refirió el director de Limpieza Pública Municipal, Benito García Coronado

Miercoles 02 de Agosto del 2017

La meta que se tenía para la campaña de descacharrización en Ciudad Victoria se ha superado, informó el director de Limpieza Pública Municipal, Benito García Coronado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La meta que se tenía para la campaña de descacharrización en Ciudad Victoria se ha superado con un total de 60 toneladas de cacharros que se extraen de una sola colonia por día, informó el director de Limpieza Pública Municipal, Benito García Coronado.



Mencionó que primero se les avisa a las familias de las colonias que se van a visitar para que preparen sus cacharros y los dejen afuera de sus casas, para poder subirlos a la camioneta y de ahí trasportarla en camiones.



“Es impresionante la cantidad, en un día estamos sacando cuatro viajes de 20 toneladas, en una sola colonia donde pensábamos que iba a ser menos, estamos dándonos cuenta que estamos avanzando”, refirió.



Dijo que con las colonias en las que los habitantes se muestran renuente son visitados por personal de Salud para realizar un reporte diario, después el personal del municipio los invita a que se deshagan de sus cacharros pero no son sancionados si se niegan.



Por otro lado, advirtió que recientemente están trabajando en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), por lo que se podrá exigir a los negocios la realización de un convenio para recoger la basura que genere.



“A los negocios les podemos exigir porque ya también se empato con nosotros la Coepris, por ejemplo, para dejarlos que funcionen como vulcanizadora, como taller, se les está exigiendo un convenio con el municipio para que nosotros les recojamos la basura, si no hace un convenio con nosotros no les van a dar el permiso”, reiteró.



Reconoció que las colonias con las que se batalla más para cumplir el trabajo por los accesos y la cantidad impresionante de basura que generan son: La colonia Vamos Tamaulipas y las de la sierra por ejemplo la Echeverría.



“Por los accesos y la verdad es que también es impresionante la cantidad de basura que se genera, pero lo estamos cubriendo sin problema”, concluyó.



