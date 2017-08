Es Jose Murat el delegado del CEN del PRI en Tamaulipas

Por: Alma Niger El Día Martes 01 de Agosto del 2017 a las 22:00

El ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, ha sido designado delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas. Esto fue dado a conocer en el propio CEN del PRI luego de una reunión que se sostuvo con altos mandos del tricolor de Tamaulipas, y donde también estuvieron quienes aspiran a dirigir al partido a través de la contienda interna. Cabe señalar que la designación de Murat Casab es sorpresiva, toda vez que recientemente fue designado presidente de la Fundación Colosio a nivel nacional, cargo que se dice le dieron para frenarlo en sus aspiraciones por la dirigencia nacional de la CNOP. No se ha dicho si ante este nuevo encargo dejará la Fundación Colosio, aunque se supone que así debe ser para atender de lleno los asuntos del priísmo tamaulipeco, sobre todo precisamente la elección interna para fines de este mes.

RICARDO ANAYA EN CIUDAD VICTORIA

Para este miércoles se espera la visita en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, quien oficialmente viene a atender asuntos partidarios, aunque también a promoverse políticamente, pues no hay que olvidar que está dentro de la lista de precandidatos del blanquiazul a la Presidencia de la República. Anaya ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:30 horas en el salón Presidentes del Casino Victorense, donde estará acompañado del dirigente estatal, Francisco Elizondo Salazar. Igualmente estarán dirigentes de los comités municipales del PAN, entre otras personalidades del panismo tamaulipeco.

VISITA SECRETARIO AL ALCALDE

El Secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Tamaulipas, Carlos W. Talancón Ostos, visitó este martes al Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, en su despacho, con quien analizó estrategias para impulsar el desarrollo económico en Nuevo Laredo, a fin de atraer más inversiones nacionales y extranjeras que generen más empleos para los neolaredenses, lo cual es una de las principales acciones que busca el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En la reunión también estuvo presente el Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, Francisco Javier Solís Morales.

SIGUEN LAS BUENAS OBRAS

Muy contentos están los habitantes del fraccionamiento Villas del Sol, luego de que el pasado lunes por la tarde el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, acudió a dicho sector a hacer entrega de la obra de una unidad deportiva, que la verdad quedó echa con toda la mano, y donde se invirtieron 4 millones 746 mil 953 sobre una superficie de 4 mil 320 metros cuadrados. El sitio cuenta con una cancha de fútbol y gradas, además de una pista, aparatos de ejercicio, áreas verdes y demás aditamentos. Después de esto el alcalde acudió al fraccionamiento El Nogal, en Badián casi esquina con Emiliano Zapata, donde se inició la construcción de un centro comunitario con superficie de 2 mil metros cuadrados y en el que se invertirán 9 millones 534 mil 346 pesos. Ahí también los vecinos se mostraron contentos. Finalmente Rivas y su equipo acudieron a supervisar la obra de introducción de tubería de 24 pulgadas sobre la avenida Aldama, a la altura de Maclovio Herrera. Esta obra permitirá llevar agua de la planta centro al sur de la ciudad. Bien por ello.

ABREN NUEVO DISPENSARIO MÉDICO

Ya está abierto el nuevo dispensario médico de la colonia Los Olivos, el cual se encuentra sobre la avenida Vencedor entre Canadá y Diploma, y en donde se darán consultas médicas generales, dental y ginecología de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. La señora Adriana Herrera Zárate, presidenta del Sistema DIF Municipal, exhortó a la ciudadanía a hacer uso de dicho sitio. Igualmente recordó que el DIF cuenta con tres dispensarios médicos más, ubicados estos en Victoria número 8816, de la colonia La Joya; el dispensario médico “Doctor Anselmo Guarneros” ubicado en Quirino Mendoza número 9815, en la colonia Santa Cecilia y el dispensario médico y dental en la colonia Voluntad y Trabajo número 2, situado en el crucero de Mayas y Río Nilo.

HORRIBLE LA CARTELERA DE EXPOMEX

De manera extraoficial se ha dado a conocer la cartelera para Expomex 2017, que hasta donde vemos es más de lo mismo. Y si no me creen fíjense nada más. Para el 1 de septiembre está programado Pancho Uresti, que es de lo poco rescatable. El día 2, José Luis Zagar, un comediante que no hace reír ni a una hiena. El día 3, Lis Vega, que ni canta, ni baila, y nomás mueve el “guayín”; el día 4, National Trio, que aúllan más que lo que cantan; el día 5, Mc Davo, un raperillo de poca monta; el día 6, Los Hermanos Barrón (¡¿todavía cantan?!, a ver si no se nos “petatea” uno en el escenario”). El día 7, ¡sí, adivinaron! ¡Teo González! (ya llévatelo Diosito); el día 8, Inspector, que la libra; el día 9 Matisse (dos que tres); el día 10, los refriteros de Fievre Looka; el día 11, Rodolfo Sebastián (¿quién carajos es este mono?); el día 12 Mike Salazar (otro payasito); el día 13, Tropical Panamá; el 14, Los Terrícolas; el 15, Explosiva Sonora; el 16, La Leyenda y el 17, Míster Chivo, que son puros grupos ya pasados de moda. ¡Ya ni la friegan de verdad! ¡Qué mugrero! ¿Y por eso quieren cobrar 50 pesos? De antemano que regresen las entradas.

LLUEVEN QUEJAS CONTRA SENDA

Merodeando por el Internet pude darme cuenta de la infinidad de quejas que hay en contra de la empresa de autobuses, Grupo Senda. Casi todos coinciden en que ofrecen un pésimo servicio. Tal vez por eso precisamente la empresa está perdiendo muchos clientes. En este sentido quien le ha estado comiendo el mandado es Greyhound, cuya compañía sí que ofrece un servicio de primera clase, aparte de que se pueden encontrar boletos a muy bajo precio. Pero bueno allá ellos, los de Grupo Senda, que la verdad dejan mucho que desear, pero sobre todo mucho que decir, con su pésimo servicio.

LO ÚLTIMO

Ocho millones y medio de pesos se recaudaron de predial durante el mes de julio, en que se condonó el 100 por ciento de los recargos a morosos. Cabe citar que con la tarjeta “Más Acciones Va por Ti” se puede conseguir todavía un 50 por ciento de descuento en los recargos… Desde este primero de agosto asumió el cargo de presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) el agente aduanal neolaredense, Ricardo Zaragoza Ambrosi, esto para el período 2017-2019. ¡Enhorabuena!... Sigue en recuperación la regidora Raquel Guajardo Martínez. Esperamos su pronta recuperación… Ya están resurgiendo las encuestas políticas manipuladas, esas en las que ya nadie cree, porque de antemano se sabe que son elaboradas por grupos que manejan sus propios intereses.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com