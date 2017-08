Exhorta PC de Tamaulipas a extremar precauciones al manejar por carretera

Para evitar que se incremente el número de muertos a consecuencia de accidentes, informó el coordinador estatal de Protección Civil Pedro Granados Ramírez

Exhorta PC de Tamaulipas a extremar las precauciones al manejar por carretera, informó el coordinador estatal de Protección Civil Pedro Granados Ramírez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los conductores deben aplicar una serie de medidas preventivas al salir a carretera, para evitar que se incremente el número de muertos a consecuencia de accidentes, informó el coordinador estatal de Protección Civil (PC) Pedro Granados Ramírez.



Lo anterior al darse a conocer que en lo que va del periodo vacacional de verano 19 personas han perdido la vida en accidentes carreteros, por lo que Granados hizo el llamado para que de manera preventiva se revise el vehículo, verificar el estado de las llantas y el sistema de frenos.



Además dijo que los accidentes se pueden evitar si se pone más atención en las partes preventivas y la precaución a la hora de conducir, “hay que cuidar mucho no distraerse, no manejar cansado, no usar los celulares, así como no exceder límites de velocidad”.



Hizo hincapié en las recomendaciones a la hora de circular por carretera, “no ir usando los celulares, no ir texteando, no ir durmiéndose, tener pericia, guardar distancia y tantas recomendaciones que hemos sido insistentes en toda esta temática para todos los viajeros”.