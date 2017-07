Joven pinta paredes en Matamoros mostrando su talento

Ángel Arias/Matamoros El Día Lunes 31 de Julio del 2017 a las 19:15

Matamoros, Tamaulipas.- Una serie de paisajes y caricaturas son plasmadas en paredes que dan mala imagen en el primer cuadro de Matamoros por Germán Lerma.



Con representaciones de animales, caricaturas y hasta de hechos reales, es como Germán muestra su habilidad para pintar las paredes y darle una mejor imagen al primer cuadro de la ciudad, dejando a un lado lo negativo.



“Yo he pintado algunos murales como los que se encuentran en la siete y Zaragoza, siete y Morelos, cuarta y González, en donde se han rescatado algunas áreas importantes que daban mala imagen a la ciudad”, dijo.



Explicó que en la calle siete y Zaragoza al ver una pared deteriorada, se le ocurrió el pintar un rinoceronte que muestra como si estuviera impactando la pared, de ahí pintó diversos animales que le dan una imagen diferente.



En la calle cuarta y González se dedicó a pintar caricaturas de héroes de los niños, en donde a cada mural le dedica más de cuatro días, esto dependiendo de lo laborioso que sea el dibujo a trazar.



Destacó que el que tiene más significado es el de la calle Morelos entre seis y siete, en donde se dibujó dentro de una caricatura que estaba pintando en su momento, un rostro de un menor que falleció en un accidente.



“Este mural tiene un significado importante para mí, ya que cuando estaba pintándolo, estaba dibujando a un niño en una patineta, en eso pasó una persona y se puso a platicar conmigo y me contó la historia de su hijo que tenía menos de una semana de haber fallecido en un accidente, al momento de andar en una patineta, por lo que me pidió si le podía dibujar el rostro de su hijo en esa caricatura, a lo cual cedí, hoy en día afirma que el rostro es el de su hijo”, narró.



Explicó que las autoridades municipales han apoyado este proyecto, por lo que se está trabajando en el rescate de más bardas del primer cuadro de la ciudad, tratando de darle vida a ciertos edificios, además de que la comunidad pueda apreciar el arte que existe en esta ciudad.



