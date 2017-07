Quieren oficina móvil del MP en Playa Miramar

La intención es que las posibles víctimas de algún delito, acudan a ella a interponer su denuncia sin necesidad de trasladarse hasta la colonia Primero de Mayo, dijo el alcalde Andrés Zorrilla Moreno

La instalación de una oficina móvil del Ministerio Público en la Playa de Ciudad Madero, se solicitará derivado de los robos que se han registrado en la zona, señaló el alcalde Andrés Zorrilla Moreno

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La instalación de una oficina móvil del Ministerio Público en la Playa de Ciudad Madero, se solicitará derivado de los robos que se han registrado en la zona, señaló el alcalde Andrés Zorrilla Moreno.



La intención es que las posibles víctimas de algún delito, acudan a ella a interponer su denuncia sin necesidad de trasladarse hasta la colonia Primero de Mayo.



El alcalde precisó que se coordinan con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para lograr que se concrete el proyecto.



"Estamos trabajando y ese es un tema muy importante con un ministerio público móvil, hemos estado platicando con la licenciada Gabriela Tovar para que en el tema de los delitos del fuero común tengamos la movilidad de un ministerio público que se pueda movilizar, esa es una estrategia, esperamos cerrarla en próximos días".



Señaló que los robos y asaltos en la Playa habían pasado desapercibidos: "por cuanto hace a la prevención o detención no había una acción y por eso no se tenía una reacción para someter a la delincuencia de esta índole".



"El otro tema que tiene que ver con la denuncia nos va dar esa línea de investigación, no solo a la justicia sino a que exista un trabajo de inteligencia y se tenga información para saber quiénes han estado relacionados".



Hay que recordar que la madrugada del domingo, turistas originarios de Nuevo León, golpearon a un sujeto que sorprendieron cuando intentaba robar, pero quedó en libertad, pues ninguno de los afectados quiso trasladarse a interponer la denuncia correspondiente.



