Refuerzan acciones contra dengue, zika y chikungunya en Reynosa

Ya que es donde se registra el mayor número de casos en la entidad, dijo la secretaria de Salud Gloria de Jesús Molina, quien estuvo acompañada de la alcaldesa Maki Ortiz

Por: Rosalía Quinta/Reynosa El Día Lunes 31 de Julio del 2017 a las 19:01

Autor: Rosalía Quinta

Reynosa, Tamaulipas.- El Sector Salud reforzó las acciones de descacharrización y fumigación para hacer frente a la propagación de enfermedades como dengue, zika y chikungunya en el municipio de Reynosa, en donde se registra el mayor número de casos en la entidad.



Lo anterior fue dado a conocer en una reunión de evaluación epidemiológica encabezada por la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa y la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez.



La titular de Salud dijo que en Reynosa se han registrado 47 casos, de los cuales 43 son no graves y cuatro graves, además hay un caso de zika en una mujer embarazada y otro más de chikungunya, “a todos estos casos se les está dando el tratamiento y seguimiento adecuado”.



Exhortó a la ciudadanía a participar en la campaña mediante la eliminación de cacharros o depósitos de agua en el interior de sus domicilios, ya que el mosquito Aedes Aegypti es portador de los tres virus causantes de esas enfermedades.



Además manifestó que no estaba enterada del posible brote de dengue en el Ejido Ampliación en Río Bravo, en donde la semana pasada alrededor de 40 personas presentaron síntomas de la enfermedad.



"No estoy enterada de ese caso, pero hoy mismo pasaré al municipio de Río Bravo para enterarme de la situación que prevalece", puntualizó Molina Gamboa.



Por su parte la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, recordó que en Reynosa se inició desde varios meses atrás una intensa campaña de descacharrización y fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud.



Destacó que en ese período se recolectaron 16 mil 800 llantas viejas con un peso de 386 toneladas y 62 mil cacharros, además que se visitaron 10 mil 480 viviendas en 524 manzanas, beneficiándose a un total de 47 mil 160 habitantes.