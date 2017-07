Luebbert, de cuerpo entero

Por: Ángel Guerra El Día Lunes 31 de Julio del 2017 a las 18:54

Frente a la ausencia de la figura histórica del Gobernador en los proceso internos del PRI, OSCAR LUEBBERT ofreció al priismo “una vida nueva, democrática, oxigenada, donde se privilegien los Consejos Políticos en materia de postulación de candidatos, y no se hagan más acuerdos bajo de la mesa, ni se negocien candidaturas”.

Y aunque OSCAR se reconoció como “un idealista”, apuntó que sus propuestas “no son nuevas”.

“Las podemos ver en el ideario de LUIS DONALDO COLOSIO”, citó.

Apoltronado en el espacio principal de la sala de consejo de la oficina de gestión legislativa de su esposa, la diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO, el ex alcalde de Reynosa citó las tres propuestas que formulará hoy ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA:

1- Definición final del listado de Consejeros estatales que se utilizará durante la Asamblea de Consejo para elegir al próximo presidente del Directivo estatal.

2- Ajustes en materia de sustitución de Consejeros: tanto ex alcaldes y ex diputados que ya no lo son, como quienes se fueron a operar a otros partidos o no están en la entidad por inseguridad, o fallecieron y,

3- Determinar al representante del CEN del PRI que sancionará el registro de candidatos a la dirigencia estatal, campaña de proselitismo y la Asamblea estatal.

LUEBBERT reconoció que a partir del 5 de agosto verá sus posibilidades reales de ganar la contienda interna por la presidencia del Comité Directivo estatal del PRI, una vez que los Consejeros que le han ofrecido su apoyo, lo concreten con su firma en los formularios que el CEN entregue a los aspirantes al liderazgo estatal.

Y aunque afirmó haber recorrido ya las principales regiones de Tamaulipas en busca del apoyo de los Consejeros, LUEBBERT calificó sus reuniones como “puros ejercicios de calistenia”.

“A partir del 5 de agosto solicitaré por escrito el apoyo de los Consejeros”, dijo, e indicó que el 10 de agosto “veré si se dan las condiciones para llegar a un acuerdo de unidad”.

El también ex senador de la república y ex diputado federal coincidió en que el CEN del PRI mantiene abandonado al priismo tamaulipeco, aunque expresó su convicción de que si su partido perdió el poder en Tamaulipas, también lo puede recuperar.

Luego calificó como -“la gran oportunidad”-, el hecho de vivir un proceso interno sin la figura histórica de un Gobernador, porque su partido podrá tomar decisiones colectivas de cara a la sociedad, para recuperarla confianza.

Luego, a pregunta expresa, dijo percibir un 2018 complicado y difícil para todos los partidos.

“Todos los partidos están en crisis” -apuntó-, e indicó que esa crisis de credibilidad social genera como consecuencia una crisis de confianza.

Dijo que México tendrá en el 2018 unas elecciones fragmentadas y diversificadas, al señalar que la crisis de confianza social que enfrentan los partidos, se refleja en la última encuesta realizada por Mitofsky, que coloca al PAN con un 19.5 por ciento de aceptación, frente a un 18.5 de MORENA y un 16.5 por ciento del PRI.

“La del 2018 será una elección de tercios”, definió.

Y en un ejercicio de visualización, LUEBBERT afirmó que si el voto del Consejo Político del PRI lo eleva al liderazgo estatal, “le daré vida interna al partido”.

PRIMERO EL PLAN…

Más adelante habló también de los procesos de selección de candidatos de su partido a presidente municipal y diputados federales -“si yo fuera el presidente”-, e indicó que el partido deliberaría primero la Plataforma y después elegiría al candidato.

“Igual para diputados federales: primero se deliberaría el Plan, para después integrar la Plataforma legislativa al candidato a diputado federal”.

Fue más allá, y habló de fechas:

Entre octubre y noviembre, anticipó, “ya debe irse viendo el tema de las planillas para los Ayuntamientos”, en tanto que consideró que a mediados de octubre, su partido deberá definir la distribución de mujeres en la geografía política de Tamaulipas, para cumplir con el principio legal de la Equidad de Género.

“Queremos involucrar al Consejo Político del Estado en la definición de dónde se postulará una mujer para presidenta municipal, y dónde hombre”, precisó.

Los Consejos Políticos serán la “contraloría política”, para que sea el Consejo quien analice las propuestas, tanto de mujeres en lo que respecta a la Equidad de Género, como en la participación de los jóvenes, aseveró.

Dijo que nunca, en los 86 años del PRI en Tamaulipas, “se había tenido una elección interna sin la mano electorera de un Gobernador” e indicó que, por primera vez, los aspirantes a candidatos del PRI a presidentes municipales no tendrán que hacer antesalas en la Secretaría General de Gobierno, o en la Casa de Gobierno para lograr la postulación.

“Lo que no queremos es vivir lo que se vivió el año anterior”, expresó OSCAR, al referirse a la derrota del PRI y la sospecha de que el Pacto por México suscrito entre el PRI, el PAN y el PRD, produjo la concerta-cesión que llevó al PRI a perder siete gubernaturas en las elecciones del 2016.

“Queremos ser garantes de que en el 2918 esa entrega no siga”, puntualizó.

Más adelante insistió en que el CEN del PRI ‘depure’ la lista de Consejeros, entre ellos, quienes han fallecido, quienes están muy enfermos o quienes por su edad ya no pueden participar en las Asambleas de Consejo, así como quienes se fueron por la inseguridad.

“Solo ellos -dijo-, deben sumar 100”.

Calculó que de 500 Consejeros efectivos que tiene el PRI estatal, dialogó con unos 400, que integran el 80 por ciento.

A pregunta expresa, OSCAR LUEBBERT se mostró partidario del método interno de Consejo Político Municipal para la elección de candidatos a presidentes municipales, seguido de Asambleas de Consejeros y finalmente la Consulta directa a la base militante.

“La Consulta a la base la dejaría como último recurso”, apuntó OSCAR.

“Pero privilegiaríamos las Asambleas del Consejo Político municipal”, reiteró.

Se pronunció libre de las imputaciones legales que sele hacen y reveló que ayer mismo envió un escrito a la PGR “porque no veo que haya una averiguación en marcha”.

“En política los golpes fortalecen. Yo sé que mi candidatura incomoda a muchas gentes, pero es en bien del partido”, acotó.

Dijo finalmente que si el voto de los Consejeros lo convierte en el próximo presidente del Directivo estatal, “el PRI no sería una oposición visceral, sino bien documentada”.

Por cierto, un ejército de operadores políticos de primer nivel trabajan a todo vapor en el proyecto de OSCAR, mientras ideólogos que acompañan al ex alcalde de Reynosa desde hace unos 15 años en sus proyectos, afirman a pie juntillas que los números favorecen a LUEBBERT.

Operadores como el ex presidente del comité municipal del PRI, BENITO SÁENZ BARELLA, ampliamente identificado con la familia LUEBBERT CAMARGO, arrastra lápiz cotidianamente en seguimiento al proyecto del momento, en tanto que el ex alcalde HUMBERTO ‘Betico’ VALDEZ RICHAUD, quien en un principio alzó la mano por la dirigencia, y actualmente dirige el Movimiento Territorial del CDE, está al alcance de la mano para lo que se ofrezca.

Otros fieles del lubberismo, como ALEX GARCÍA y CARLOS PEÑA, del área de proyección e imagen, allí están, en el cuartel general, para lo que se ofrezca.

Pero del lado contrario, Todo-Un-Aparato se yergue contra el ex alcalde de Reynosa, haciendo binomio con el Ex gobernador EGIDIO TORRE y ‘apalancando’ al ex líder cenecista SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quien también trae sus canicas para la Sucesión de AÍDA ZULEMA.

Dios los coja confesados.

Cambio de orientación temática para compartirle que el gobierno de Matamoros, a través de la Secretaría de Salud Municipal colabora con la Secretaría de Salud en el , en acciones encaminadas a combatir al mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue, Chikungunya y Zika.

En el auditorio Pedro Sáenz González, autoridades de salud de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo, previo al arranque de la “Campaña de Descaharrización y Fumigación”.

JOSÉ ANTONIO ALFARO CABALLERO, secretario de Salud en el municipio, y en representación del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, reafirmó el compromiso del presidente, por la salud de los matamorenses, y por ello trabajamos en coordinación con el estado, impulsando las acciones que sean necesarias para garantizar este objetivo y de ahí que se canalicen a través del Comité Municipal de Salud.

Hasta el momento, dijo hemos visitado tres colonias, cubriendo 136 manzanas, recopilando 46 toneladas de cacharros y 605 llantas, principal anidación del mosquito transmisor, asimismo se realizan acciones de promoción y difusión, capacitando a 500 personas sobre el tema.

Por otra parte la Secretearía de Salud en Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, mencionó que el 95 por ciento de los casos de las enfermedades transmitidas, por vectores, en el estado se concentran en seis municipios, como son Altamira, Madero, Reynosa, Tampico, Victoria y Matamoros.

A propósito de Matamoros, durante la decimonovena sesión de cabildo, presidida por el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, se acordó enviar al congreso del estado la solicitud de revocación del decreto 216, que ampara la donación de un terreno localizado en la colonia Playa Sol de esta ciudad, a la Unión Regional de Trabajadores Pensionados y Jubilados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La decisión de renunciar a dicha donación se conoció a través de un escrito entregado por directivos de dicha organización de pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Ayuntamiento de Matamoros, anteponiendo la difícil situación económica que padecen lo que les imposibilita seguir sosteniendo el inmueble que lograron construir en el terreno donado por el municipio.

En Reynosa, por cierto, COMAPA logró realidades en mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Puerta del Sol no. 2, dio a conocer el gerente general del organismo, Ing. NÉSTOR GONZÁLEZ MEZA, al momento de la instalación de importante bomba sumergible de 25 Hp, donde la demanda del suministro de agua potable se hacía un reclamo de muchos años.

En esta ocasión y con importante inversión realizada para la adquisición de esta importante bomba sumergible y como una prioridad de esta administración en otorgar el servicio de agua potable, se procedió a instalar Ia bomba para pozo profundo, fabricada totalmente de acero inoxidable, con válvula de retención integrada en la descarga y cámara del difusor de acero, los impulsores contienen una rejilla de succión incorporada.

Por lo que ahora ya cuentan en el sector Puerta del Sol, garantizada operación de suministro de agua y se logra tener mayor flujo, dijo el gerente general Ing. NÉSTOR GONZÁLEZ MEZA que se cuenta con el respaldo y apoyo de la presidenta municipal MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, señalando que “con acciones como esta, son las que responden a la demanda de los ciudadanos y en forma responsable se actúa de cara a solucionar los problemas que han venido padeciendo durante años en dicho sector”.

De Nuevo Laredo anuncian que en agosto iniciarán los trabajos de ampliación de la garita del Puente Internacional No. 2, Juárez Lincoln y la obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tendrá una duración de 18 meses y permitirá realizar la revisión vehicular en un área amplia y moderna.

El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR mencionó que la fecha exacta de arranque de la obra está por definirse, sin embargo, destacó que se proporcionarán todas las facilidades para el desarrollo del proyecto.

La obra tendrá una inversión superior a 400 millones de pesos que entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal se destinó para este importante proyecto que cambiará la imagen de la ciudad, que, además, permitirá contar con más espacio para procesar los vehículos que ingresan por esta frontera.

Entre otro de los temas en materia de Comercio Exterior, el alcalde destacó la mención que refirió el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la reunión de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), en cuanto a la construcción del Puente Internacional 4 para Nuevo Laredo, 5 para Laredo, Texas.

"En este punto, daremos las facilidades y estaremos participando en el proyecto. Es un trámite que no es de la noche a la mañana, por lo que le apostamos a trabajar de la mano con la ciudad de Laredo, Texas, en reuniones binacionales, a las que se le da seguimiento para que arranque este proyecto importante para la región", dijo RIVAS CUÉLLAR.

Por su parte, el presidente municipal de Río Bravo, licenciado JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, y sus colaboradores del área de promoción económica, visitaron en la Ciudad de México embajadas de países asiáticos, para suministrar información del potencial industrial de esa ciudad.

Diplomáticos de la representación del gobierno de Japón en México atendieron a la comitiva riobravense y recibieron un paquete informativo que incluye gráficas, videos, planos y estadísticas, acerca de las ventajas que ofrece la ciudad para la instalación de capitales de ese país.

Las embajadas extranjeras recibieron la petición de hacer llegar esos paquetes informativos, a las empresas de sus respectivos países, para que los consideren cuando se trate de exportar nuevos capitales.

En otro tema, la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, convocó a los alumnos inscritos en escuelas públicas del Sistema Educativo Estatal en los niveles de Primaria, Secundaria, Media Superior y Escuelas Normales a realizar el trámite de la Beca del Programa Propósito para escuelas públicas del ciclo escolar 2017-2018.

Para conocer los criterios generales e imprimir la solicitud en el sitio: http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/beca-programa-proposito/

Los aspirantes deben tener promedio de aprovechamiento académico mínimo de 8.5. La recepción de la documentación será del 14 al 25 de agosto de 2017 en días hábiles, en un horario de 8:00 a 15:00 horas y deberán entregar la documentación directamente en el Centro Regional de Desarrollo Educativo o zona geográfica de su municipio.

Igualmente, a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, convoca a los alumnos inscritos en escuelas públicas del Sistema Educativo Estatal en los niveles de Primaria, Secundaria, Media Superior y Escuelas Normales a realizar el trámite de la Beca del Programa “Virtud” para escuelas públicas del ciclo escolar 2017-2018.

Pueden consultar la convocatoria e imprimir la solicitud en el sitio: http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/beca-programa-virtud/

La recepción de la documentación será del 14 al 25 de agosto de 2017.

Finalmente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organiza con instituciones de educación superior de la entidad, la Tercera Edición del Día del Investigador, que tendrá como sedes a Ciudad Victoria y Tampico los días 24 y 29 de septiembre del presente año, respectivamente.

La Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT informó que este espacio de divulgación de la ciencia contará con una gran variedad de actividades educativas, desde visitas guiadas a instituciones donde se practica la ciencia y la tecnología, hasta demostraciones científicas e interactivas, juegos y experimentos en los cuales la comunidad pueda interactuar con los investigadores en las distintas áreas.

En Ciudad Victoria se realizará en el Paseo Méndez el domingo 24 de septiembre en horario de las 4:00 pm, a las 8: 30 pm; y en Tampico tendrá como sede el Centro Universitario Sur, el día viernes 29 del mismo mes en horario de las 10:00 am a las 2:00 pm.

Por hoy es todo, nos leemos mañana