Grabación del concierto de MTV Unplugged superó las expectativas de Emmanuel

El cantante Emmanuel aseguró que la grabación del concierto de MTV Unplugged, que se estrenará en la televisión el 28 de septiembre, superó todas sus expectativas, ya que además pudo hacer fusiones con artistas de regional mexicano e incluso de reguetón

Por: Notimex El Día Lunes 31 de Julio del 2017 a las 16:59

México,(Notimex).- El cantante Emmanuel aseguró que la grabación del concierto de MTV Unplugged, que se estrenará en la televisión el 28 de septiembre, superó todas sus expectativas, ya que además pudo hacer fusiones con artistas de regional mexicano e incluso de reguetón.

En entrevista con Notimex el artista mexicano subrayó que estuvo involucrado en todos los aspectos de ese espectáculo, que se filmó en el Frontón México, en la capital del país, el 15 de junio pasado.

Tanto la selección de temas como los invitados y el ritmo de ese programa que se podrá ver por el canal de MTV estuvieron supervisados por el ex coach de La Voz Kids, quien adelantó que en los próximos días lanzará el primer sencillo de ese álbum grabado en vivo.

“¡Fue un momentazo! Estoy súper agradecido, ahorita puedo decir que estuvo perfectamente bien hecho, lo que van a ver en la televisión es un gran programa, la gente de esta señal de paga trabajó perfecto”, declaró.

Agregó que esa propuesta televisiva irradia mucha alegría, por parte de todo el equipo que formó parte, tanto él, como los músicos y los invitados Julión Álvarez, Kinky, Mijares, Nacho, Ana Torroja y Alexander Acha.

A pesar de que al principio hubo mucha presión para prepararlo y hacer realidad la idea principal, al final quedó satisfecho y orgulloso del trabajo.

“Había que buscar las canciones al principio, luego hacer los arreglos, siempre está esa inquietud y la pregunta si todo va a quedar como tú piensas, si las melodías quedarán adecuadamente”, opinó.

De acuerdo a su percepción, lo que se hizo “supera por mucho todas las expectativas y lo que pensamos hacer, por lo mismo me siento fantástico, pues hubo duetos maravillosos, todos haciendo fusión con mi música”, comentó.

Platicó que aunque algunos artistas estaban acostumbrado a la manera en como él hace las cosas, hubo otros con quienes la mezcla fue más difícil, pero interesante y acertado a la vez.

“Espero que a la gente le guste y se divierta, estamos viendo los tiempos, me gustaría que el video tuviera más imágenes que alimenten la proyección, pero no mucho, porque esas cosas cansan”, aseveró.

Por otro lado, consideró que el auge que tiene actualmente el género urbano se debe a un movimiento social, como sucedió antes con el rap, pop, rock o la música romántica y clásica.

“Se van desarrollando nuevas formas musicales, otras formas de expresión, unas pegan muy fuerte, otras desaparecen muy rápido o bien duran mucho tiempo o para siempre; lo que está ocurriendo es un momento que tiene que ver con un movimiento social”, expresó.

Asimismo piensa que el arte es un referente de lo que está ocurriendo entre la población en cierta época “lo mismo pasa con la música, lo urbano y el regional mexicano están muy fuertes, aunque son totalmente diferentes”, dijo.

En la citada grabación acústica, Emmanuel incursionó en ritmos a los que no está acostumbrado y en el futuro no descarta volver a cantar eso, “yo no soy rapero, sin embargo tengo canciones de rap”.

Mencionó que si próximamente se pone de moda cantar algo diferente que le dé color distinto a su música, lo interpretaría con gusto.

Por el momento continúa con el dúo al lado de Mijares con quien ha estado en más de 40 ocasiones en el Auditorio Nacional y en diferentes plazas del interior del país, algo que asegura ha sido un récord en la cantidad de boletos vendidos.

Ambos se conocen desde hace más de 30 años, ya que la ex pareja de la cantante Lucero formó parte del grupo de coros del padre de Alexander Acha, al principio de la década de los años ochentas.

“Lo conocí, nos hicimos cuates, es una persona que canta muy bien, es un excelente amigo, un cuate cool, tranquilo, lleva las cosas muy bien, es muy amigable estar con él”, expresó.

Además, el interprete del tema “Quiero dormir cansado” se presentará en Las Vegas, Nevada el 15 y 16 de septiembre, donde dará el Grito de Independencia en el escenario del Encore Theater, en el Hotel Wynn.