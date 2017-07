Noviciado en la Secretaría de Salud

1.- Las incidencias del Dengue y Zika son cíclicas, se presentan con mayor intensidad en los dos primeros años de cada sexenio a consecuencia de que las nuevas administraciones le restan importancia a las fumigaciones. Y hay consecuencias peores que origina la novatez y sobre todo falta de vinculación entre los que saben de salud y los que manejan el presupuesto.

Usted recordará que algo similar a lo que está ocurriendo ahora, tuvo lugar en los primeros meses del gobierno de Egidio Torre Cantú porque se consideró un gasto innecesario practicar las fumigaciones, por lo menos en esta capital.

Con Tomás Yarrington también se quisieron práctica ahorros y se canceló la compra de condones porque considerar que ese artículo de uso personal no debía ser obsequiado por la Secretaría de Salud, como lo venía haciendo en ciertos eventos turísticos. La consecuencia fue el disparo de los casos de Sida principalmente en la zona sur del estado.

Ahora el Municipio de Victoria trabaja en la descacharrización y es una buena medida, en este caso es fundamental la participación de los habitantes para que por iniciativa propia se deshagan de llantas viejas y otros enceres que acumulan agua donde se desarrollan mosquitos vectores de las enfermedades aludidas. Pero eso no será suficiente si la Secretaría de Salud no practica rutinariamente las fumigaciones.

Esto es parte del “noviciado” de la administración pública, pero lo importante es que en este momento la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud de Tamaulipas ya tenga detectadas las causas que han originado el disparo de los casos de Dengue y Zika; y que no se vea esto como una causa natural o producto del hacinamiento de cacharros viejos en los traspatios, es parte del problema, pero hay otras condiciones donde el Estado tiene que intervenir para regular o disminuir la incidencia del mal.

2.- En otro tema, las delegaciones federales son desde hace tiempo una apetecible leyenda, donde muchos quieren asumir la titularidad que les puede dar oportunidad para promoverse políticamente y amarrar un sueldo decoroso, gasolina y gastos de representación.

Pero el resto de funcionarios menores y empleados de confianza que trabajan por contrato, sufren infinidad de violaciones en sus derechos laborales, empezando porque no tienen atención médica y no hay recursos para apoyarlos de manera particular. Tampoco existe una bolsa para pagarles horas extras, para acabar pronto no tienen ninguna prestación de las que por ley debieran alcanzar por ser trabajadores al servicio del Estado.

La SEDATU y la SEDESOL son las principales dependencia para hacer trabajo político dado su cercanía con los sectores populares a los que deben allegan beneficios, y por lo mismo son las más expuestas al reclamo ciudadano al faltar los recursos para dar atención a los sectores más necesitados.

3.- A cinco meses de que concluya el periodo 2014-2017 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el plan de trabajo elaborado por la actual administración que preside Enrique Etienne Pérez del Río para ese periodo, se ha cumplido en sus ocho ejes rectores, de acuerdo al calendario los indicadores que arroja son altamente satisfactorios en calidad y en cantidad de resultados.

Todos ellos orientados a la trasmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, pero también en la concepción de soluciones a problemas específicos de los sectores productivos, contemplada en el 4º eje, que se refiere a investigación útil y pertinente.

El No 1, es el compromiso de formar estudiantes creativos, emprendedores y competitivos, empezando con la formación de perfiles docentes que obtuvieron la experiencia necesaria para trasmitirla, lo cual está contemplado en el 2º eje, que consiste en la profesionalización, revaloración y modernización de la docencia.

El 3º es la oferta educativa inteligente, diversificada y de calidad, y está presente en las nuevas carreras creadas para satisfacer las necesidades en el tema energético, de comercialización y el fortalecimiento a las carreras tradicionales como son Derecho y Medicina, con instalaciones para los juicios orales y laboratorios y equipos propios del sector salud.

El 5º eje se refiere a la vinculación responsable y con sensibilidad social, presente en una enriquecedora agenda de actividades donde se entrelazan la práctica profesional en beneficio de la comunidad, nunca como ahora la Universidad ha salido a las calles a llevar cultura, asistencia social, asesoramiento comunitario y a participar en infinidad de tareas que procuran el bienestar de los tamaulipecos.

El eje 6º es la internacionalización de los universitarios, maestros y estudiantes que han salido a otros países para cubrir parte de sus asignaturas, pero que también han recibido a maestros y alumnos con los que intercambian experiencias.

El 7º eje es quizá el más notorio, como controvertido dado que tuvo que terminar con inercias añejas, consisten en una administración ordena eficiente y funcional.

El 8º es la evaluación oportuna y permanente. Son los indicadores que permiten ver si cada área que integra la Casa de Estudios está cumpliendo sus metas y en qué medida se están lográndolos objetivos estratégicos.

Los resultados obtenidos en todos estos ejes están presentes en el desempeño universitario, se palpan en las acciones difundidas en el día a día y es notorio que las actuaciones se han apegado a esas normas y se confirmará en el informe final que rinda el rector Enrique Etienne a finales del presente año.