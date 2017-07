Bloquean obra del gasoducto Texas- Tuxpan en Altamira

El acceso de las instalaciones de la empresa Tech In, donde se realiza la obra del gasoducto Texas-Tuxpan, fueron bloqueadas hoy lunes

Altamira, Tamaulipas.- El acceso de las instalaciones de la empresa Tech In, donde se realiza la obra del gasoducto Texas-Tuxpan, fueron bloqueadas hoy lunes por integrantes de la Federación local de Trabajadores de Altamira.



El motivo es el desplazamiento de los obreros desde hace unas semanas, por lo que desde las 07:00 horas se colocaron unidades a la altura de la entrada al proyecto, ante la inconformidad por el accionar de la compañía.



Dicha empresa esta subcontrata por la compañía responsable, quien ha optado por hacerse de los servicios de particulares para ciertas operaciones.



Se dio a conocer que han estado llegando personas de otras partes del Estado, tanto soldadores, como albañiles, paileros, sino también especialistas.



"Es una empresa que fue contratada Tech In, pero no quiere que nosotros participemos, como organización es algo que nos causa malestar, ya que han llegado de otras partes del país”, declaró una persona que omite sus generales por temor a represalias.



Por su parte Jaime Garza, dirigente de la Federación local de Trabajadores de Altamira de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), manifestó que está programada una comisión de la empresa.



En el paro se ven afectados unos 156 trabajadores en una primera etapa del proyecto y adscritos al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm).



En tanto, el Sindicato de electricistas en caso contrario acusa a la Federación local de Trabajadores de Altamira de mantener bloqueado el acceso a la planta.