Brictson y la desmantelada SEDATU

Por: Ana Luisa García El Día Domingo 30 de Julio del 2017 a las 22:00

1.- El arribo de Sergio Villarreal Brictson, nuevo titular de la SEDATU en Tamaulipas no es un acontecimiento muy afortunado para él, porque recibe una delegación muy desmantelada, por la mano del centro que rasuró a partir de este año la nómina. Pese a que el personal apenas si era suficiente, la redujo al 50 % en lo que se refiere a elementos que realizan trabajo territorial.

Además de otros asalariados administrativos que tuvieron que abandonar la chamba por falta de recursos para pagarles. Dicho en otras palabras el empresario tampiqueño por lo pronto no le pinta muy bien el panorama, pero siempre estará mejor que en el PRI municipal de Tampico, donde no recibía ni un cinco y tenía que enfrentar una serie problemas y reclamos sin presupuesto para solventarlos.

Cuando Villarreal Birctson supo que tendría que enfrentar una difícil situación económica en el PRI Jaibo, inmediatamente renunció, pero el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú lo retuvo, no sabemos bajo que promesas. Esperemos que pronto le llegue agua al molino de la SEDATU para que no tire la toalla, su principal desafío será mantener en calma a sus colegas empresarios constructores a los que se les adeuda y una serie de problemas por resolver.

2.- En esas circunstancias, Sergio Guajardo Maldonado al renunciar en aras de buscar la presidencia estatal del PRI no perdió gran cosa y siempre será una oportunidad de participar y sea cual sea el ganador, puede quedar enlistado para alguna candidatura, o sea mal no le va a ir.

Algunos pueden ver este arrojo del exdirigente cenecista como el mensaje de que tiene el apoyo superior para llegar al edificio del boulevard Práxedis Balboa.

La realidad es que en este momento no se ha dicho la última palabra en lo que se refiere a la designación del presidente del CDE del Tricolor, pero los bonos siguen a favor de los dos finalistas (por haber llegado en el último tiempo), Oscar Luebbert y Sergio Guajardo.

Uno y otro tienen puntos no sólo diferentes, sino hasta contrarios, que los convierten en punteros.

En Oscar se reúne la pericia como operador político, eso aunado al hecho de ser quizá el único que no llegaría a ningún pacto con el partido de enfrente, porque la historia nos obsequia testimonios de como los dirigentes de partidos supuestamente en oposición se han agachado mediante pactos inconfesables, por lo menos así lo hicieron un par de dirigentes estatales del PAN cuando el PRI era gobierno y no vemos porque no pueda ocurrir ahora al revés.

Checo Guajardo tiene a su favor un expediente limpio, por más que lo quieran frenar con el tema de una inhabilitación de la función pública dictada hace un cuarto de siglo, es una infracción ya cumplida. Hay muchos casos de funcionarios que están actualmente desempeñando tareas en el Gobierno del Estado de Tamaulipas, otros en el Gobierno Federal, pero ya están sin efecto.

Guajardo tiene su fortaleza y al mismo tiempo su debilidad en su reciente relación con Egidio Torre Cantú. Los consejeros son en su mayoría de extracción egidista y por ello pudieran votar a favor de él, pero muchos de ellos como tantos priistas responsabilizan al exgobernador de haber inclinado la balanza en contra de su partido y no se lo perdonarán porque gracias a esa derrota están sufriendo desempleo, y estarán en la banca los 5 años 3 meses que restan del actual gobierno.

Que checo está en la jugada desde el “americanismo” y de eso hace cinco sexenios, no lo hace un producto “neto” del egidismo, pero para bien o para mal es lo más reciente.

3.- La anotación final sobre este tema, es que don Enrique Ochoa Reza lleva dos designaciones bajo el viejo estilo del “dedazo”, incluso una de ellas fue dictada desde su despacho, ahí presentó al nuevo dirigente de Morelos, Fernando Charleston Hernández, que para colmo es exfuncionario de la Tesorería del exgobernador Duarte de Ochoa de Veracruz.

Así que ahora al ser convocados para el martes próximo en la ciudad de México la casi docena de aspirante a presidir el PRI de Tamaulipas, pudiera darse el caso de que ahí designara al sucesor de Rafael González Benavides, en ese marco lo más probable es que comprometa a todos a sumar esfuerzos, alentándolos a recibir a cambio de un trabajo de equipo en apoyo al CDE una candidatura,

Ahí están anotados para la senaduría Enrique Cárdenas del Avellano, el propio Alejandro Guevara Cobos, sin descartar a Edgardo Melhem Salinas, pueden ir a hasta dos, uno plurinominal y otro en la fórmula; también las diputaciones federales no le caen mal a cualquiera de los otros competidores, sin descartar las alcaldías. Desde luego tendrán que trabajar por lo menos de aquí hasta marzo y de ahí vendrían las definiciones.

De suscribirse ese pacto, el PRI daría marcha atrás a su ofrecimiento de democracia interna, al que hizo referencia en varias ocasiones la actual presidenta Aída Zulema Flores Peña y que también avalaron a fines de junio los 7 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del que estuvieron en esta capital en un salón del Hotel Paradaise para celebrar una reunión de trabajo, en la que aseguraron “el CEN no va a “dedear” a nadie.

Ese principio de democracia interna incluye la designación de candidatos para el 2018, y es muy importante que se respete el ofrecimiento formulado por los dirigentes del PRI, porque es la mejor forma de recobrar la confianza y de reconstruir al partido.

Veremos y diremos que ocurre el martes 1 de agosto.

4.- Hoy en la colonia Bertha del Avellano llega el exitoso programa que promueve el Municipio de Victoria, “Mis Lentes”. Se inicia a las 5 de la tarde en el salón de usos múltiples, podrán acudir de las colonias cercanas, donde ya se hizo la promoción para atender al mayor número de personas posibles.

La realidad es que el alcalde Oscar Almaraz no se ha medido en recursos para la aplicación de consultas oftalmológicas, que de manera itinerante está llevando no ´solo a los sectores populares de la ciudad, sino también en la zona rural. La consulta, el examen y la graduación de lentes, es totalmente gratuita.