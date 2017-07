Tienen libre tránsito por Tamaulipas unidades americanas

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 30 de Julio del 2017 a las 19:15

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las unidades de procedencia extranjera sin regularizar pero con afiliación a la UCDSS y otras organizaciones sociales de este tipo, tienen libre tránsito por las carreteras de Tamaulipas y el resto del país, porque así lo han permitido las autoridades federales de seguridad, dijo la dirigente en el Estado Nallely Berenice Pérez Correa.



La dirigente de la UCDSS, dio a conocer que les dan tolerancia para circular, siempre y cuando se trate de unidades que se utilicen en cuestiones de trabajo.



“No es un permiso, es una filiación, ellos no portan una placa, llevan un número de identificación para tener un número de control, que en algún detalle de accidente o robo se pueda identificar”, señaló.



Recordó que la UCDSS no permite la afiliación a personas dedicadas a la venta de carros americanos o que manejan “lotes”, porque el beneficio es para personas que realmente requieren las unidades para realizar su trabajo.



Destacó que se trata de unidades de modelos no recientes, que van del modelo 1980 al 2007, y con características muy específicas de las unidades, porque en este beneficio no entran de modelos recientes como 2010 en adelante.



“Hemos cuidado mucho eso como organización, para no romper esa atención que nos da tanto la Policía Federal y otras autoridades como Tránsito y de Seguridad en los estados”.



Advirtió que la medida no se limita en Tamaulipas para la libre circulación, es una acción aplicada a nivel central, pero si cuidan mucho que no se abuse de las unidades que se registran para no perder este beneficio de libre circulación en las carreteras.