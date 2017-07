Niegan que haya desabasto de medicamentos en IMSS Tamaulipas

Incluso el delegado del IMSS, Roberto Hernández Báez, presumió que a nivel nacional Tamaulipas es el Estado que tiene el mejor abastecimiento de medicamentos e insumos, con un 99 punto siete por ciento

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 30 de Julio del 2017 a las 19:30

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, Roberto Hernández Báez, desmintió que hubiera un desabasto de medicamentos

Autor: Carlos Juárez

"Es un tema que hemos presumido a nivel nacional, creo que es en la época que históricamente el IMSS en todas las delegaciones a alcanzado su máximo histórico un 99.7 por ciento de abastecimiento en medicamentos, material de curación, suministro de todos los insumos necesarios para los eventos quirúrgicos y todo lo que se necesite en los hospitales", manifestó.



Dijo que además del buen abastecimiento médico, el IMSS trabaja en el fortalecimiento de las iniciativas para mejorar la calidad y la atención de los derechohabientes, en ese sentido se acaba de instalar la iniciativa de transferencias en cuatro unidades médicas en Valle Hermoso, Río Bravo, Pánuco y Altamira.



"Son Unidades de medicina familiar menores de diez consultorios, es decir, que paciente, como la que ya tenemos de Unifila, como las que ustedes ya conocen, con pacientes espontáneos llegan y aunque no tengan cita se les atiende", expresó.



Explicó que en estas Unidades de Medicina Familiar menores a diez consultorios los pacientes que no tengan cita y que lleguen espontáneos tienen tres opciones: uno es ofrecerles si su médico por alguna razón en ese momento tiene una hora, lo difiere porque no pudieron llegar a su consulta, otorgarles ese mismo día.



La segunda, poder venir otro día, pero con su mismo médico, y la tercera opción, si su médico tiene su agenda llena, lo pueden transferir a otro médico.





