Tamaulipeco llega a los Yankees de Nueva York

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El beisbolista Jaime García originario de Reynosa, Tamaulipas, se integró a las filas del legendario equipo de Grandes Ligas los Yankees de Nueva York, quienes lo anunciaron como su nueva contratación un día antes de que venza el plazo para realizar canjes.



García llegará a los Yankees procedente de los Mellizos de Minessota, luego de su paso por varios equipos de Grandes Ligas desde su debut el 11 de julio de 2008 con los Cardenales de San Luis.



El 1 de diciembre de 2016 fue traspasado a los "Bravos" de Atlanta, para después, el 24 de julio de 2017 llegar a los Mellizos de Minnesota y con solo unos días en el equipo, fue contratado para ser parte de los Yankees.



El estelar nacido en Tamaulipas tuvo la oportunidad de abrir el segundo juego de la Serie Mundial de 2011 para los Cardenales de San Luis que enfrentaban a los Rangers de Texas, convirtiéndose en el segundo mexicano en iniciar un Clásico de Otoño, solo Fernando Valenzuela lo había hecho en 1981. En esa serie los "Cardenales" se quedaron con la corona en siete juegos.

Welcome to the Yankees family, Jaime Garcia!



The veteran is 67-52 with a 3.65 ERA in 9 MLB seasons. pic.twitter.com/a1BAyt9YNl