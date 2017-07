Investigan con familiares de víctimas en "tráiler de la muerte" en Texas

Para llegar a los líderes de los grupos involucrados en el caso de contrabando humano, donde diez personas murieron

Por: Primitivo López/Corresponsal El Día Domingo 30 de Julio del 2017 a las 17:07

San Antonio, Texas.- Víctimas y familiares de quienes viajaban dentro del “tráiler de la muerte” cooperarán con la investigación que realizan funcionarios de Inmigración, para llegar a los líderes de los grupos involucrados en el caso de contrabando humano donde diez personas murieron, según un ex investigador en el área, de acuerdo a datos emitidos por la reportera de la Televisión KSAT News, Patty Santos.



Entre ellos se encuentra el veracruzano Mariano López Cano, originario del municipio de Papantla, Veracruz.



Un total de 39 fueron encontrados en un remolque caliente el domingo pasado, hace exactamente una semana.



Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los investigadores de Seguridad Nacional (Homeland Security) ya están siguiendo las pistas del caso.

Harry Jiménez, subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, confía en que las detenciones se harán en pocas semanas.



Jiménez, agente especial de la Agencia de Inmigración y Aduanas durante casi tres décadas, dijo que los grupos que trabajan para contrabandear personas a través de las fronteras tienen una red suelta, lo que dificulta el seguimiento de los verdaderos líderes.



"A lo largo de cruzar cada país y cada frontera, se encuentra con una organización diferente, un grupo diferente de contrabandistas", dijo.



"Eso es lo que hace que esto sea un poco más desafiante, porque no estás mirando un tiro directo de un pago a la persona responsable".



Jiménez dijo que los miembros de la familia de las víctimas serán valiosos para los investigadores que ofrecen información, de quienes han estado en contacto para pagar el transporte.



"Los contrabandistas no tienen respeto por el valor humano. No miran a la persona que están trayendo como personas. Son sólo una forma de ganar dinero ", dijo.

Los investigadores federales tienen ojos y oídos en cada uno de los países al sur de la frontera.



Ya están trabajando pistas sobre quién está involucrado en el caso de contrabando. Pero los grupos están operando silenciosamente en nuestro propio patio trasero.

"Sospechamos que hay un buen número de casas escondidas (casas de seguridad) en San Antonio", dijo Jiménez.



"El problema con estas casas es que pueden estar en cualquier lugar. No hay perfil para identificarlas.

El mismo día en que se localizó el remolque, ICE allanó una casa en la ciudad, donde 11 inmigrantes indocumentados fueron encontrados.



ICE dijo que la incursión no estaba relacionada con el caso mortal del tráiler.



Jiménez está instando a las víctimas que fueron capaces de escapar del remolque y tienen información sobre los contrabandistas responsables de las muertes, pueden hacer una llamada anónima a ICE en 866-347-2423, o la BCSO línea de punta en 210-335-8477.



ORAN POR LAS VICTIMAS



Las Hermanas de la Divina Providencia de Nuestra Señora de la Universidad del Lago ofrecieron sus oraciones por las víctimas de la tragedia del contrabando del domingo pasado y sus familias, y abogan por el fin de la trata de seres humanos que obliga a las personas alrededor del mundo a ser servidumbre.



Investigadores federales dijeron que aquellos a bordo habían pagado para ser introducidos de contrabando en el país.