Preocupa a políticos regla electoral

Por: Alma Niger El Día Domingo 30 de Julio del 2017 a las 20:00

Hay preocupación entre políticos que aspiran a puestos de elección popular para los comicios del 2018, principalmente entre aquellos que buscan la reelección. Y es que estos últimos, en su condición de actuales funcionarios, se están topando con el hecho de que las nuevas leyes electorales establecen que en caso de que pretendan justamente reelegirse, a partir del 8 de septiembre de este año ya no podrán publicitarse por su propia cuenta en medios de información, ya que esto podría considerarse como actos anticipados de campaña y por lo tanto podrían incluso quedar inhabilitados como candidatos. Esto evidentemente perjudica a quienes son funcionarios con aspiraciones políticas, porque incluso no podrán ni siquiera salir en las fotos donde se promuevan eventos.

BUSCANDO RECOVECOS

Aunque se sabe que dicha regla está impugnada a nivel nacional, y hay posibilidades de echarla abajo, aunque evidentemente en esto hay conflicto de intereses, pues por un lado están los que la rechazan al no convenirles, que son mayoritariamente políticos del PRI, PAN y PRD, que mayoritariamente ostentan cargos a nivel nacional, mientras que por otro lado están los que casi no tienen puestos, como MORENA y los demás partidos de la denominada “chiquillada”, y que se pueden ver beneficiados. Aparte también los representantes jurídicos de los partidos analizan profundamente lo establecido en esta regla, porque se habla que no se pueden promocionar los políticos, pero no especifica que los políticos puedan ser promocionados por los representantes de los medios de comunicación. Igualmente no hay nada claro en torno a las redes sociales. Hay pues cierta ambigüedad, que claramente los políticos buscarán aprovecharla a su favor.

EL PAN ACELERARÁ CONTACTO CON LA GENTE

Y mientras son peras o son manzanas en torno a esta situación, en el comité municipal del PAN han decidido intensificar sus acciones de contacto con la ciudadanía, tales como la brigada “Más Cerca de Ti”, que se llevó a cabo el pasado sábado por la mañana en la colonia Nueva Era, con gran éxito. Pues bien, la dirigente municipal del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, ha dicho que durante todo el mes de agosto se estará realizando esta brigada cada sábado de manera continua, así como el primer sábado de septiembre. Ya después se verá que hacer, de acuerdo a las normas electorales que entrarán en vigencia.

REGRESO DE VACACIONES Y SIGUEN LAS OBRAS

Después de dos (in)merecidas vacaciones de las que gozó el personal municipal, este lunes se reanudan actividades en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Aunque cabe aclarar que el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, no descansó, pues tuvo mucha actividad entregando diversas obras y supervisando otras. Y de hecho las labores continúan este lunes, en el que el munícipe tiene previsto entregar la obra de una unidad deportiva en la colonia Villas del Sol, en un evento programado para la tarde. De ahí se irá al arranque de la obra de un centro comunitario en la calle Badián y Emiliano Zapata en la colonia El Nogal y finalmente acudirá a supervisar la obra de la línea de distribución de 24 pulgadas de las calles Aldama y Allende, en diversos puntos de las colonias Jardín, Morelos y Juárez.

45 REPAVIMENTACIONES DE CALLES

Un total de 45 obras de repavimentación se encuentran en proceso en la actualidad, en diversos puntos de la ciudad, y se espera que 30 de ellas sean concluidas en el mes de agosto. De acuerdo con Miguel Medina Vizcaya, director de Obras Públicas Municipales, casi la mitad de las repavimentaciones son de concreto hidráulico y el resto de asfalto, todo depende del tipo de suelo. Por otro lado el funcionario reveló también que la obra de remodelación de la Subestación de Bomberos Número 2 ubicada en la calle 57 de la calle Gutiérrez, en la colonia Hidalgo, lleva ya un 42 por ciento de avance y que se espera su conclusión para el mes de septiembre. Y eso que hay quienes dicen que el gobierno que encabeza Enrique Rivas Cuéllar no está haciendo nada. Que tal “si estuviera haciendo”.

ABOGADO NEOLAREDENSE DIRIGIRÁ ASOCIACIÓN NACIONAL

El abogado neolaredense, Javier López Ríos, fue electo presidente de la Confederación de Asociaciones de Abogados de México A. C. para el período 2018-2019. Su asunción será el 28 de julio del 2018, misma fecha en la que se iniciarán los trabajos del Congreso Nacional de Abogados a celebrarse en esta ciudad fronteriza. Enhorabuena al licenciado López Ríos. Este es un gran logro para los abogados locales, sobre todo los aglutinados en la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, que es la más representativa de tantas asociaciones de licenciados en derecho.

FRASES DE MODA EN LA POLÍTICA NEOLAREDENSE

En política las diferencias no son definitivas… menos cuando urge unirse.

La política es de circunstancias… y también de conveniencias.

Entre más conozco de política… más conozco gente hipócrita.

La política es una tómbola, a veces arriba, a veces abajo, ¡pero adentro!

La política es el arte de que se junten los eternos opositores… con los convenencieros.

Los políticos cuando están arriba, están gustosos; y cuando están abajo, están furiosos.

La política es como las matemáticas, todo lo que no está totalmente correcto, está mal.

LO ÚLTMO

Quien ya reapareció en la ciudad es el diputado local, Carlos De Anda Hernández. Y aunque lo vimos casi en puras fiestas privadas, al menos ya dio señales de vida. Ahora lo que falta es que informe que anda haciendo en su labor como diputado… Que siempre sí viene Teo González a la feria de Expomex. ¡Noooooooo! Y conste que el presidente de Expomex, Sergio Ortega Vela, había jurado y perjurado que no vendría. Faltó a su palabra. E igualmente el cartel que se espera será muy pobre, por lo que no amerita los 50 pesos que se van a cobrar de entrada… Un saludo al famoso “Tacos-Tacos” quien ya incorporó a su menú tacos de pastor y de salchicha, y nos dice que pronto va a tener también de labrador y de dálmata, jajajajaja. “Tacos, tacos, tacos, tacosssss”… ¿Quién es la empleada de la oficina central de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) a la que sus compañeros le apodan “La Netflix”?, por aquello de que “te muestra lo que quieres ver, por cierta suma mensual”, jejejeje.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com