Todavía adeudan ex regidores de Tampico cerca de 1 mdp

Algunos se han acercado a la Tesorería Municipal a saldar su deuda, pero unos cinco continúan en mora, pues solo han hecho abonos, dijo el regidor Antonio Heredia Niño

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Sabado 29 de Julio del 2017 a las 09:00

Tampico, Tamaulipas.- Los ex regidores de Tampico siguen manteniendo un adeudo cercano al millón de pesos, pues sólo algunos han respondido al pago que deben, señaló el edil Antonio Heredia Niño.



Agregó que algunos ex regidores de la Comuna porteña se han acercado a la Tesorería Municipal a saldar su deuda, pero unos cinco continúan en mora, debido a que solo han hecho abonos.



Heredia Niño, presidente de la Comisión de Transparencia del Cabildo, precisó que en la mora se contabiliza un pago efectivo de un millón 700 mil pesos, quedando un adeudo de 958 mil 24 pesos.



Destacó que ha recibido reclamos de algunos ex ediles por haber revelado en una pasada reunión de Cabildo los nombres de quienes adeudaban, pero advirtió que esta situación no tiene dedicatorias.



Citó que fueron ellos los que le quedaron mal a los tampiqueños al haber aprobado como Cabildo decisiones irresponsables, en lugar de haber reclamado en su momento algunas deficiencias que iban surgiendo.



El edil porteño reiteró que los ex ediles deben pagar su mora por el llamado préstamo que el Ayuntamiento les hizo, siendo ellos Dorely Meza Reyes, quien adeuda 295 mil pesos; Bonifacio Bandalá Olivo con 500 mil pesos al pagar 100 mil; Eugenia Margarita Juárez Paz con una deuda de 144 mil, y Miguel Pérez Álvarez con 18 mil pesos a comprobar.



Quienes ya saldaron su mora son Alfredo Gallegos Neri, Aura del Ángel Serna, Rufina García Ramírez, Clara Alicia Gallardo Tenorio, Claudia Rosas Marín y Jorge Arturo Robles de León.