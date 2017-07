Mantiene TRIELTAM trabajo jurisdiccional

En lo que va del año se han registrado un total de 18 recursos como ingresos, de los cuales cuatro corresponden a Recursos de Apelación, informó la magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Sabado 29 de Julio del 2017 a las 09:00

El Trabajo del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) es permanente, tomando en cuenta que los recursos en contra de alguna resolución de la autoridad electoral o partidista se atienden incluso en año no electoral

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Trabajo del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) es permanente, tomando en cuenta que los recursos en contra de alguna resolución de la autoridad electoral o partidista se atienden incluso en año no electoral, confirmó la magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles.



Dio a conocer que en lo que va del año se han registrado un total de 18 recursos como ingresos, de los cuales cuatro corresponden a Recursos de Apelación (RAP), todos en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y 14 recursos de Defensa de Derechos Político Electorales del Ciudadano (RDC).



Llevamos 14 recursos ciudadanos, mas unos cuantos de apelación, hemos tenido un trabajo continuo, que no se puede comparar con el trabajo que se registra en un año electoral, pero si estamos atendiendo situaciones de ciudadanos por situaciones intrapartidistas”.



Dijo que hay garantías de atención de cada asunto, sin demora, sin ningún sesgo partidista, “creo que se ha demostrado que el actuar de este tribunal es imparcial, comprometido con la sociedad y con la técnica electoral, porque se ha resuelto en los plazos establecidos por ley”.



En este año no se han registrado ni un solo Recurso de Inconformidad (RIN), tampoco Juicios para Dirimir Conflictos laborales (RCL), mientras que el año pasada que fue año electoral, tuvieron un recurso por cuestión laboral y 46 recursos de inconformidad.



Del 2016 también se tiene registros de 48 expedientes de recursos para la defensa de derechos político-electorales del ciudadano y 45 recursos de apelación para un total de 142 asuntos vistos.



De los 14 expedientes integrados este 2017 en el primer semestre de recursos de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, destaca que siete fueron interpuestos por Enrique Cárdenas del Avellano.



scjf