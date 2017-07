Sector salud en México ya cuenta con antivirales para Hepatitis C

Por: Notimex El Día Viernes 28 de Julio del 2017 a las 14:49

México,(Notimex).- El sector público de salud en México ya cuenta con antivirales directos para curar la Hepatitis C con éxito en más del 95 por ciento de los casos, señaló el presiente del Comité Científico del la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (Fundhepa), Enrique Wolpert Barraza.

"Tenemos ahora lo que llamamos antivirales directos de segunda y tercera generación que cura más del 95 por ciento. Las instituciones públicas de salud en México desde el mes de abril adquirieron estos medicamentos", destacó.

Comentó que hasta ahora el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Seguro Popular y el Instituto de Seguridad Social y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), éste último a partir de hoy, ya cuentan con los antivirales, por lo que se espera que se sume Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "Aunque con los que están ya se cubre más de 80 por ciento de la sociedad mexicana".

Wolpert Barraza resaltó que gracias a la incorporación de los medicamentos novedosos, México podría coadyuvar en las metas que señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que en 2030 se reduzca en 90 por ciento los virus de hepatitis, se logre diagnosticar a más 90 por ciento de los pacientes y reducir la mortalidad hasta en más de 60 por ciento.

"Estoy casi seguro de que sí vamos a alcanzar las metas por una razón clara, y es que se va a perder la patente de los medicamentos, por lo que costo va a ser mucho mejor", anotó en su oportunidad el presiente médico honorario de Fundhepa, David Kershenobich.

Recordó que se cumplen 50 años de haber descubierto la Hepatitis B y 30 años de la tipo C; de la primera se cuenta con vacuna, mientras que de la segunda a pesar de no tener la vacuna ya existe el tratamiento para curarla.

"Si cualquiera de nosotros se enferma por un contagio por Hepatitis B tiene 90 por ciento de oportunidad de curarse solo sin ningún tratamiento, pero hay vacuna para prevenirla, y en la Hepatitis C no hay vacuna pero aquí si hay ya medicamentos para curarla", refirió.

Asimismo, expuso que el 80 por ciento de las personas que no logran curar una hepatitis corren el riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado.

Por otro lado, recordó que en el caso de la Hepatitis C la incidencia en México es de 19 mil 300 nuevos casos por año.

En la conferencia con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, la representante del Seguro Popular, Mariana Mayen, dijo que el tratamiento para la Hepatitis C ya se encuentra para los pacientes con menos de 50 años y las pruebas para detectarlo son gratuitas.

Los especialistas señalaron que el costo de un tratamiento para un paciente que no cuenta con seguridad social puede llegar a más de un millón pesos por lo que recalcaron evitar factores de contagio como el contacto sexual sin protección, transfusiones de sangre, contacto con material quirúrgico no esterilizado o tatuajes en establecimientos no certificados.