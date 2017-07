Boxeadora “Avispa” Ortiz reconoce peligrosidad de “Chatita” Franco

La boxeadora Anabel “Avispa” Ortiz se declaró lista para exponer el título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este sábado, ante Nancy “Chatita” Franco.

México, (Notimex).- Consciente de la peligrosidad de su rival, la boxeadora Anabel “Avispa” Ortiz se declaró lista para exponer el título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este sábado, ante Nancy “Chatita” Franco.

El Sindicato de Trabajadores del IMSS, en la ciudad de México, será el escenario donde la “Avispa” expondrá el cetro por novena ocasión, en busca también de su decimoquinta victoria en fila, pues no conoce la derrota desde mayo de 2012.

“En cada defensa me han tocado rivales fuertes, complicadas, pero trabajo para no llevarnos sorpresas, me siento bien. Yo no escojo las rivales, la empresa las pone y nos preparamos, la ‘Chata’ es de las más fuertes que me ha tocado”, expresó Anabel en entrevista con Notimex.

La peligrosidad de su oponente, destacó, es que la tapatía ya fue campeona del mundo y quiere reinar nuevamente, “es fuerte y con deseos de volver a reinar, con muchas ganas, pero para eso me preparé”.

Fueron más de seis semanas de intenso trabajo las que tuvo Anabel para esta pelea, segunda del año y esta vez en el turno estelar de la velada que presentará “Zanfer”, lista para hablar en el ring.

“Nunca me ha gustado hablar, la verdad me ha gustado demostrar mi trabajo sobre el ring, tengo que ganar, estoy obligada y daré todo de mí para salir con la mano en alto, como sea, pero es ganarle”, concluyó la pugilista.

A esta pelea llega la “Avispa” con 14 triunfos en fila y un récord profesional de 24-3, cuatro por la vía rápida, mientras que la “Chatita” (17-10-2, 5 KOs), quien fue campeona de peso mínimo de la FIB, lo hace con dos triunfos en sus últimas batallas.

En el pleito coestelar de la velada, el prospecto Emanuel “Vaquero” Navarrete (20-1, 17 KOs), tendrá una complicada prueba cuando se mida con el filipino Jhon Gemino (16-8-1, 7 KOs), que ha peleado tres vences en México, todas con derrota.