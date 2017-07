Se mete en más líos “El Guasón” de Morena

Por: Alma Niger El Día Jueves 27 de Julio del 2017 a las 21:55

En el ojo del huracán se encuentra el coordinador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la zona norte de Tamaulipas, Héctor Martín Garza González, tras difundirse unas supuestas conversaciones de WhatsApp entre él y Yazmín Luna Alatriste, identificada como una de sus principales colaboradoras y presuntas operadoras políticas, y que han sido difundidas a través de redes sociales. En las mismas el presunto “líder moral” de MORENA en Tamaulipas se burla e insulta a algunos políticos de oposición que se han estado sumando a MORENA entre ellos Armando Vera, ex dirigente estatal del PT y Ricardo Vega Barrón, dirigente de un sindicato cetemista de Reynosa, que igualmente se ha unido al MORENA. Aparte en la conversación “El Guasón”, como se le conoce a Garza González, promete las primeras regidurías a un grupo de Altamira, lo cual está prohibido por el partido. Todo esto ha generado mucha molestia entre militantes de MORENA, dado el nefasto proceder de Héctor Martín, quien se dice protegido por Andrés Manuel López Obrador, y quien pretende “amarrar” la candidatura a la primera posición de la senaduría de Tamaulipas. De hecho al respecto el presidente del consejo estatal de MORENA, José Antonio Leal Doria, ya se desmarcó de las acciones emprendidas por “El Guasón”, de quien se espera sea expulsado del partido.

NO SE VE LA CHAMBA EN TRANSPORTE PÚBLICO

Poca chamba se le ha visto hasta el momento al nuevo delegado del Transporte Público del Estado en Nuevo Laredo, Víctor Galindo Moreno. El mencionado ya va para cuatro meses de que asumió el cargo, y hasta la fecha no se ha sabido de sanciones a los concesionarios del transporte público, y eso que las quejas contra los “choferoces” de camiones urbanos están a la orden del día, pues siguen incurriendo en muchos abusos en contra del pasaje. Y está bien que no hay que ser atosigante contra los conductores y concesionarios, pero tampoco hay que ser tan blando. Entendemos que de momento están de vacaciones y además que no tiene suficiente personal, pero la chamba debe sacarse adelante.

MEJORAN LAS COSAS EN LA COEPRIS

Donde sí han mejorado mucho las cosas es en la oficina de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), donde no solo se han acabado muchas de las malas mañas que ahí imperaban, sino que además ahora se brinda un mejor trato y sobre todo servicio a los comerciantes y demás personas que efectúan trámites ante dicha dependencia. Y bueno se entiende que esto es gracias al esquema de trabajo dictado por el nuevo comisionado de la COEPRIS, el doctor Oscar Villa Garza, quien está cumpliendo con la tarea que le ha encomendado el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como también se ha visto un buen actuar del titular local, el doctor Adolfo Benavides Guerra.

OFRECERÁ IMJUVE CURSOS DE INGLÉS

El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) que dirige Gerardo Beltrán Valle, hace la invitación a aquellos jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que estén interesados en aprender inglés, a que se inscriban en el curso de inglés que empezará con el inicio del ciclo escolar. Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán hasta el 15 de agosto, debiendo registrarse en las propias instalaciones del IMJUVE. Para mayores informes al respecto, los interesados pueden contactar a través de la página de Facebook Imjuve Nuevo Laredo o comunicarse al teléfono 190-0616.

SIGUE REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO

Muy calladamente continúan las labores de modernización del Centro Histórico de Nuevo Laredo, tanto en la remoción de fachadas coma la restauración de banquetas. Y realmente estas obras están dándole un mejor aspecto al primer cuadro de la ciudad, el cual ya se ve mejor que hace cinco años. Esto de la remoción del centro ya lleva varios años, pero en estos últimos cinco años se han intensificado las tareas y se le ha dado seguimiento a los proyectos que se han estado llevando a cabo, cuál debe ser, para beneficio de todos. Aunque claro que hay algunos comerciantes que como siempre pasa se la pasan quejándose por los trabajos realizados, pero deben entender que son de beneficio común.

CADA VEZ HAY MENOS BANCOS EN EL CENTRO

Los usuarios de la banca se quejan que cada vez hay menos bancos en el centro de la ciudad. Y cierto es esto, pues desde hace tiempo quitaron el Banamex que estaba en Guerrero entre Canales y Mina, así como el HSBC de Matamoros y Pino Suarez y recientemente le dieron mate a la sucursal de Soctianbank que estaba en Guerrero casi esquina con Maclovio Herrera, y que por cierto ya nada más se quedó con la oficina matriz que está en el centro comercial HEB. Malo el asunto como dice Dona Tere, pues cuando se requiere ir a un banco se tiene que andar buscando cual queda más cerca, y en el centro de la ciudad ya no hay muchas opciones que digamos. Ya ni la amuelan los banqueros.

AGUAFRESQUEROS POR DOQUIER

Ante la intensa ola de calor que se vive en la ciudad, han aparecido por diversos sitios gente que vende aguas frescas, lo cual dicho sea de paso se ha convertido en un negociazo. Y ya no solo hay de las tradicionales de limón, piña, melón, horchata y tamarindo, sino que ahora hay de sabores que antes no se consumían tanto como alfalfa, pepino, plátano, guanábana, maracuyá y hasta del más allá. También hay como las del chavo que son de limón pero saben a piña y se ven como de tamarindo, lo cual no es de extrañarse pues en algunos casos no hay la debida higiene. El caso es que cada vez hay más aguafresqueros en el pueblo, y su demanda es amplia debido al calorón. Bueno, ya los veremos en tiempo de frío vendiendo champurrado y tamales.

LO ÚLTIMO

Desapercibida paso la visita que hizo al comité municipal del PRI en Nuevo Laredo, el aspirante a la dirigencia estatal de dicho partido, Juan Alonso Camarillo. Y bueno se entiende porque en realidad es el más débil de todos los “suspirantes”… En contraparte Sergio Guajardo Maldonado resultó más acogido en la visita que hizo este jueves por la tarde. Guajardo es de los fuertes aspirantes a la dirigencia estatal del tricolor y vino a presentar su proyecto. No obstante en entrevista evadió hablar del supuesto apoyo que le brinda el ex gobernador Egidio Torre Cantú… Y para este viernes se espera la visita de Oscar Luebbert Gutiérrez, quien igualmente tiene mucha chance de dirigir al PRI… Este viernes es el último día de vacaciones para los burócratas de los tres niveles de gobierno. Ya el lunes se tienen que presentar a trabajar con renovados bríos, pues según el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, se redoblarán esfuerzos. ¡¿Mááááááásssssss?!

