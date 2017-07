Sigue posibilidad de proceder legalmente contra exalcalde de Altamira

El contralor municipal Francisco Ortiz Carreón, detalló que el proceso de revisión del ejercicio de la pasada administración no ha concluido, por lo que se mantiene la posibilidad de proceder legalmente

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Viernes 28 de Julio del 2017 a las 08:00

La Auditoría Superior del Estado y la Contraloría mantienen el proceso de revisión de la pasada administración, lo que mantiene la posibilidad de proceder legalmente contra el exalcalde de Altamira Armando López Flores

Autor: Diana Alvarado

Francisco Ortiz Carreón, contralor municipal, detalló que el proceso de revisión del ejercicio de la pasada administración no ha concluido.



"Lo que sabemos es que de acuerdo con las observaciones y la información adicional que nos pidió el Estado, la Contraloría Gubernamental, es posible que no se aprueben y corresponde a ellos fincar las responsabilidades legales y en el caso de que se tengan contra el ex alcalde, pues las tendrá que enfrentar", puntualizó.



Explicó que aún concluido el periodo de gobierno, la Auditoría Superior puede solicitar aclaraciones a exfuncionarios sobre las cuentas públicas.



Sobre la situación financiera, detalló que durante la entrega-recepción, lo que se pudo detectar es el faltante de documentos que avalen la aplicación de recursos, no así de dinero en efectivo.



“Hubo unos quebrantos, encontramos de orden administrativo y los faltantes en el cumplimiento de las observaciones efectuadas antes de su salida, además de las observaciones que ejercimos en su momento por 18 obras efectuadas con materiales de mala calidad y que permanecen inconclusas e inoperantes".



Por parte de la dependencia local, Ortiz Carreón, puntualizó que emitieron varias observaciones, mismas que están desglosadas en 10 rubros de la administración pública.