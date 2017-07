Gestiona UCD regularización de autos chocolate por 5 mil pesos

Han estado en la ciudad de México haciendo propuestas para que se hagan las planteaciones apropiadas con las autoridades competente, dijo la dirigente estatal de la organización Nallely Berenice Pérez Correa

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Viernes 28 de Julio del 2017 a las 08:00

La Unión Campesina Democrática de Servicio para la Sociedad sigue gestionando ante las autoridades federales y el Congreso de la Unión la regularización de unidades de procedencia extranjera, dijo la dirigente estatal de la organización Nallely Berenice Pérez Correa

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unión Campesina Democrática de Servicio para la Sociedad (UCDSS), sigue gestionando ante las autoridades federales y el Congreso de la Unión la regularización de unidades de procedencia extranjera “chocolates”, a un costo aproximado de cinco mil pesos por unidad, dijo la dirigente estatal de la organización Nallely Berenice Pérez Correa.



Dio a conocer que han estado en la ciudad de México haciendo propuestas, para que se hagan las planteaciones apropiadas con las autoridades competentes.



“Desafortunadamente ahorita no podemos decir que hay un proceso de nacionalización porque no lo hay, sería una mentira decirle a los afiliados que va haber o que está en proceso, porque no es así”.



Sin embargo mantienen la esperanza, esperando aprovechar el parteaguas que se da con la elección presidencial que está en puerta, y que se dará en julio del 2018 para renovar la Presidencia de la República, senadores y diputados federales.



“Por ese lado andamos viendo, tratando esa opción ya vienen elecciones, creo que es un buen momento para aprovecharse y hacer el planteamiento con más posibilidades de éxito”.



En la actualidad por parte de la UCDSS circulan en Tamaulipas unos dos mil 500 vehículos irregulares, que portan una placa con un número para que sean identificados en caso de un accidente o delito.



Un acuerdo de regularización beneficiaría a muchos tamaulipecos que tienen un vehículo americano, con fines de trabajo, tanto en el campo como en ciudades, que no tienen un ingreso como para pagar de 38 o 40 mil pesos por una regularización de unidades más recientes.



De ahí el planteamiento de la UCDSS de llegar al acuerdo o decreto de regularización, a un costo bajo de unos cinco mil pesos y serían modelos no recientes ni vehículos deportivos o de lujo.