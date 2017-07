Aseguran que torbellinos en Madero son comunes y peligrosos

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Viernes 28 de Julio del 2017 a las 08:00

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Los torbellinos o culebras de agua, son comunes en la zona costera, pero aunque son de corta duración pueden llegar a ser peligrosos, aseveró el asesor del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Sergio Jiménez Hernández.



El oceanólogo opinó lo anterior luego del fenómeno que se registró en la playa Miramar, donde un pequeño torbellino causó asombro durante el viernes.



"Son eventos cotidianos en una zona costera, que se generó un sistema de brisas, un choque de masas de aire con calentamiento diferencial entre día y noche", comentó.



"En el día las masas de aire colindante se calientan mucho más, que en la noche, hay vientos que soplan del mar hacía la tierra y en la noche es inverso, la tierra se enfría más rápido que el mar y se da", explicó.



Pese a ello, aseveró que: "No dejan de ser peligrosos, pues tienen la capacidad de mover escombro en pequeña escala y afectar la infraestructura".



"Los choques de masas generan los torbellinos que inician en la zona marina, pero no alcanzan a desarrollarse con la magnitud de un tornado", dijo.



Agregó que desde el 86 hay registro, pues al año se pueden presentar hasta 30, pero: "son de vida muy corta, duran segundos, no más, ya que las masas no están consolidadas para generarse", concluyó.





