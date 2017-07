Quedó en exhorto mal comportamiento en tránsitos de Madero

Pese a que existen videos donde tránsitos someten y patean a un conductor, no hay queja y por ende no investigaron los hechos, señaló la titular de la Contraloría de Ciudad Madero, Diana Fernández Díaz

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Jueves 27 de Julio del 2017 a las 18:55

La Contraloría de Ciudad Madero solo emitió un exhorto a los agentes de Tránsito a conducirse de manera correcta y educada, informó la titular del área, Diana Fernández Díaz

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Contraloría de Ciudad Madero solo emitió un exhorto a los agentes de Tránsito a conducirse de manera correcta y educada, ya que aunque existes videos que demuestran el mal comportamiento de los elementos, nunca se presentó una denuncia que investigar, informó la titular del área, Diana Fernández Díaz.



Señaló que pese a que existen videos donde tránsitos someten y patean a un conductor, no hay queja y por ende no investigaron los hechos.



"No se ha recibido ninguna denuncia, la Contraloría no ha recibido nada. Cuando se reciba cualquier queja referente a la Dirección de Tránsito se pasan al Consejo de Honor y Justicia que está formado por el secretario del Ayuntamiento, director Jurídico, Contraloría y director de Tránsito", comentó.



"Hasta el momento no hay ningún procedimiento, no he recibido ninguna queja y se turna al consejo", agregó.



Y aseveró que: "Tendríamos que tener la queja para proceder. Por ahora Se les exhorta a que sigan trabajando con honestidad, respeto hacía el turismo y ciudadanía", finalizó



Bamp