Rusia responderá a "las groserías" de EUA: Putin

Por: Notimex El Día Jueves 27 de Julio del 2017 a las 14:50

Helsinki,(Notimex).- Rusia jamás tolerará el carácter transfronterizo de la legislación estadunidense, que destruye las relaciones entre los Estados y los principios del derecho internacional, advirtió hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las nuevas sanciones que planea imponerle Estados Unidos.

“En lo referente al carácter transfronterizo de la legislación estadunidense, ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, comenzando por mi discurso de Múnich en 2007, (…) esa práctica resulta inaceptable y destruye las relaciones entre los Estados y el derecho internacional”, dijo Putin en rueda de prensa en Finlandia.

Indicó que Rusia es paciente, pero en algún momento tendrá que responder. “No podemos tolerar la grosería hacia nuestro país”, indicó el mandatario ruso al comentar la aprobación del proyecto estadunidense sobre nuevas sanciones contra Moscú, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el martes pasado con 419 votos a favor y tres en contra un proyecto de ley que contempla un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 y la agresión militar contra Ucrania.

El proyecto, que aún debe ser discutido y aprobado en el Senado estadunidense, deja la puerta abierta a sanciones contra las compañías europeas por colaborar con las rusas en el sector energético.

En concreto, se afectaría el proyecto Nord Stream 2, que prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

En la mira estarían los cinco gigantes energéticos europeos ENGIE, OMV, Shell, Uniper y Wintershall, que a finales de abril pasado firmaron sendos acuerdos con la compañía rusa Gazprom para financiar el 50 por ciento de la infraestructura, evaluada en nueve mil 500 millones de euros, según un despacho de Sputnik.

El jefe del Kremlin calificó de “cinismo extremo” la posible introducción de nuevas sanciones contra Rusia, ya que violan el derecho internacional y las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Se trata de los intentos descarados de utilizar sus ventajas geopolíticas en una lucha competitiva con el fin de asegurar sus intereses económicos a expensas de sus aliados”, dijo Putin en la conferencia de prensa conjunta con su colega finlandés, Sauli Niinisto.

En relación a la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Putin aseguró que no hay una investigación verdadera sino un aumento de la “histeria rusófoba” , que es usada como instrumento en la lucha contra el presidente Donald Trump y sus adversarios políticos dentro de su país.

Asimismo, afirmó que a Rusia no le incumbe evaluar los resultados de la presidencia de Trump. “La elección del presidente de Estados Unidos no es nuestro asunto y no nos incumbe a nosotros evaluar el trabajo de Trump en su alto cargo, todo ello es asunto del pueblo estadunidense”, sostuvo.

Por último, lamentó el empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. "Es una pena que las relaciones se sacrifiquen en el proceso de solución de las cuestiones políticas internas de Estados Unidos”, señaló.

Las relaciones entre Moscú y Washington empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96 por ciento de los votantes avaló esta opción.