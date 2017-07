El que no será, y la prueba final

Por: Chano Rangel El Día Jueves 27 de Julio del 2017 a las 11:02

Hace algunos años -4 más o menos- fui testigo de la plática de un ex alcalde y un joven aspirante a un puesto de elección popular, la prueba de lealtad estaba por ocurrir y se dio, la respuesta del joven fue negativa; y afirmó “estos quieren ser siempre ellos” pero oh sorpresa, esa no era la finalidad, si no saber hasta qué punto, este aspirante a político, estaba dispuesto a sacrificar algo de su carrera, y no fue así. Y desde ese momento supe quien no sería candidato. Del candidato lo supe semanas después.

Así es mi estimados lectores, cuando un encuentro se da, este puede ser fortuito o no, pero nunca por casualidad, porque está en política no existe.

Sin embargo el resultado puede ser el mismo, por eso la política mexicana y tamaulipeca está a punto de comenzar a hervir, a partir del 8 de septiembre, cualquier momento puede ser ideal, para destapar candidatos.

En Tamaulipas, serán 9 candidatos a diputados, 2 senadurías y 43 candidatos a presidentes municipales, además de el candidato a la presidencia de la República; dicho de otra manera serán 55 boletas electorales distintas en nuestro estado. Y en cada ciudad 4 boletas diferentes, a los que cada ciudadano, que, acuda a las urnas tendrá la posibilidad de elegir.

Pero quien será el bueno, mire si el pleito entre Luis Videgaray y Carlos Salinas de Gortari, es real, entonces ya sabemos quién NO será el candidato, quien lo será tampoco lo sabemos, pero este desaguisado político, si deja de plano fuera de la contienda al canciller, aparte de ser antipático y sin carisma. Solo lo avala ser el amigo del presidente Peña Nieto. De Aurelio Nuño, José Narro, Osorio Chong, y que le parece José Calzada Rubirosa, ex gobernador de Querétaro, quien podría ser el tapado.

El pleito de Videragay, tiene historia, desde que este fungía como secretario de finanzas del Estado de México, y después como titular de hacienda con Peña Nieto, ya como presidente; y esto se acentuó mas, cuando el canciller trato como hija de vecina a Claudia Ruiz-Massiue Salinas, sobrina del ex presidente, y este le busco acomodo y la coloco en la segunda posición del PRI nacional, desde donde Salinas, mueve todo los hilos, con el viejo PRI, y los leales para que el Presidente meta lo menos posible, las manos en la sucesión 2018.

Sin embargo, todos tienen posibilidades, hasta Pepe Toño, que sería el alter ego de Videgaray, derivado de sus pleitos con los priistas y sobre todo con el padrino de todos, Carlos Salinas. Que a su alrededor forma un grupo de gobernadores, ex gobernadores, senadores, ex senadores, ex diputados y diputados federales, alcaldes y hombres de negocios, que están bajo su padrinazgo, después de todo, es Salinas, quien mueve los hilos del priismo desde hace ya varias décadas. Al tiempo.

De aquello y lo demás…

En Tamaulipas, se preparan para la sucesión de alcaldes, senadores y diputados federales, algunos alcaldes serán reelectos, otros más pasaran a formar parte de la reserva de talentos en la banca. Lo que sí está claro, es que el fuego amigo y enemigo a comenzado, y no cesara hasta pasadas las elecciones de 2018.

De los que tienen amarrada la nominación esta Chuchín De la Garza de Matamoros, Juan Diego Guajardo de Río Bravo y Raúl Torres de Valle Hermoso. Abanderados por el PRI, apoyados por un amplio sector popular y sobre todo el trabajo realizado en sus respectivos municipios.

Todo parece indicar, que la disputa mas acalorada se dará en la postulación, de candidatos a diputados federales, que en esta ocasión serán 9, pues es aquí donde se pagaran favores y premios de consolación, aquellos que no llegan a ser postulados a una senaduría, aunque muchos de ellos, no podrán a aspirar a un curul federal, porque ya son legisladores federales.

Los que buscan ser senadores, por el PRI, son Edgar Melhem, Baltazar Hinojosa, Paloma Guillen y Alejandro Guevara Cobos. En donde se podría incluir y todo por equidad de género a Mónica González García, diputada local por Matamoros. Dentro del panismo los aspirantes al senado son el secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña, hombre de confianza del gobernador, Omheira López, además se podría sumar a la lista el diputado panista por Matamoros, Carlos García González. Para buscar una curul federal dentro del panismo están Héctor Escobar por Matamoros y Francisco Garza de Coss por Reynosa. Al tiempo.

Correo: chanorangel@live.com.mx