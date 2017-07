Actor Jason Bateman recibe su estrella en el Paseo de la Fama

El actor Jason Bateman develó hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se convirtió en el artista número 2616 que recibe esa distinción en esta afamada y concurrida acera

Por: Notimex El Día Miercoles 26 de Julio del 2017 a las 20:22

El actor Jason Bateman develó hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se convirtió en el artista número 2616 que recibe esa distinción

Autor: Notimex

Los Ángeles, (Notimex).- El actor Jason Bateman develó hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se convirtió en el artista número 2616 que recibe esa distinción en esta afamada y concurrida acera.

A la colocación de la estrella, en el número 6533 del Bulevar Hollywood, asistió Bateman, de 48 años de edad, acompañado de familiares y amigos.

Bateman comenzó su carrera como actor infantil en "Little House on the Prairie" y "Silver Spoons", y es quizás mejor conocido como miembro de la familia Bluth en la comedia de culto "Arrested Development".

Bateman actualmente protagoniza "Ozark", una serie dramática de Netflix producida por MRC y la propia producción de Bateman, Aggregate Films, en donde retrata a un planificador financiero que de repente se traslada de los suburbios de Chicago a una comunidad de verano en el Missouri Ozarks.

Bateman recientemente completó la producción en "Game Night" junto a Rachel McAdams, Jesse Plemons y Kyle Chandler. Dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, la película está programada para ser lanzada por Warner Bros. el 14 de febrero de 2018.

Bateman debutó en televisión en 1981 cuando tenía 12 años con un papel recurrente en el drama familiar del período NBC "Little House on the Prairie".

Para la misma cadena hizo otros papeles en la comedia "Cucharas de Plata" de 1982 a 1984, en la serie de corta duración "It's Your Move" en la temporada 1984-1985, y como ídolo adolescente a finales de la década de 1980 con "The Hogan Family".

Con Jennifer Aniston, Bateman protagonizó las comedias de película "Horrible Bosses" en 2011 y su secuela de 2014 "Horrible Bosses 2"; la comedia romántica de 2010 "The Switch". "The Break-Up" de 2006 y "Office Christmas Party" de 2016.

Los otros créditos cinematográficos de Bateman incluyen "Juno", "Couples Retreat", "Hancock", "Identity Thief", "The Gift", "Bad Words" y "The Family Fang".