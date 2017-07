Deben SS, IMSS e ISSSTE 30 mdp al Hospital Regional de Ciudad Victoria

La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adeudan 30 millones de pesos de subrogación al Hospital Regional de Alta Especialidad, informó el director Vicente Flores Rodríguez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adeudan 30 millones de pesos de subrogación al Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), informó el director Vicente Flores Rodríguez.



Dijo que entre las tres instituciones deben al hospital entre 28 y 30 millones, deuda que explicó es un pasivo circulante, "te deben, te pagan, porque esto no para es un mecanismo dinámico, entra gente se hace determinado monto, te pagan una parte y vamos trabajando de esa manera".



Afirmó que tanto el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud han cumplido con los pagos convenidos sin ningún contratiempo.



"La atención subrogada, es en oncología, se utiliza mucho la infraestructura instalada, todo los equipos que nosotros tenemos de imagen, de diagnóstico, regularmente no se tienen en otras unidades todavía y eso propicia muchas cosas, tenemos también un laboratorio muy completo que tal vez no se tengan en otros hospitales y tenemos muchas cosas que nos hacen ser un Hospital de preferencia", señaló.



Indicó que el Hospital cuenta con una plantilla laboral de 609 personas, aunque para la cantidad de capacidad se requieren mil 123 trabajadores, "tenemos 138 médicos de diferentes especialidades ubicados en diferentes turnos, y 300 enfermeras, personal administrativo de trabajo social".



Aseguró que a pesar de la problemática de recursos humanos se hacen esfuerzos para cubrir la demanda médica del Hospital.



"Creo que somos de los únicos hospitales en el país que no tiene adeudos fiscales, que no tiene problemas económicos, que no tiene a la fecha carencia de medicamentos e insumos para atender a la gente, y eso habla de un Hospital con un buen sistema de planeación", puntualizó.