Derechos Humanos pide al Legislativo reconocer derechos de afrodescendientes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a que reconozcan expresamente los derechos de los pueblos afrodescendientes en la Constitución federal y en las cartas magnas de los estados

Por: Notimex El Día Miercoles 26 de Julio del 2017 a las 15:17

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a que reconozcan expresamente los derechos de los pueblos afrodescendientes en la Constitución federal y en las cartas magnas de los estados

México,(Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a que reconozcan expresamente los derechos de los pueblos afrodescendientes en la Constitución federal y en las cartas magnas de los estados.

Mediante un ofició que envió a la Comisión Permanente, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afrodescendientes es una necesidad que no puede esperar, pues negarles este derecho es condenarlos a seguir en el olvido.

También remitió a los legisladores el Estudio Especial de la CNDH sobre la Situación de la Población Afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015, donde se señala que este sector ha sufrido históricamente “y continúa sufriendo exclusión, racismo y discriminación”.

En el documento se menciona que las poblaciones negras no existen para gran parte de la sociedad mexicana ni dentro de la estructura jurídica del Estado mexicano, por lo que actualmente demandan ser visibilizadas y legalmente reconocidas, “como un camino para satisfacer sus requerimientos culturales y socioeconómicos”.

Entre sus demandas se encuentran el acceso a la educación, salud, el desarrollo económico, la preservación de su cultura, la consulta previa, libre e informada y la participación política, lo cual ha generado discusiones sobre el respeto a los derechos y a la libre determinación.

Refiere que la población afrodescendiente vive en todo el país, pero se concentra principalmente en tres estados con “regiones tradicionales”: Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además del Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León, que en conjunto concentran 85.8 por ciento de la población en hogares afrodescendientes.

De esta forma, en la actualidad la mitad de la población afrodescendiente habita en localidades de 100 mil o más habitantes y sólo 21.8 por ciento reside en zonas rurales.

“Las dificultades de la población afrodescendiente para acceder a servicios que garantizan sus derechos humanos se manifiestan desde temprana edad: el porcentaje de niños y niñas en hogares afrodescendientes de 0 a 3 años que no cuenta con registro de nacimiento es 6.6 por ciento”, lo que impide acceder a los derechos derivados de este registro, se agrega.

Asimismo, se resalta que persisten importantes diferencias en el campo de la educación, pues entre dos y tres por ciento de los jóvenes afrodescendientes no tienen escolaridad, además de que prevalecen las dificultades para acceder a servicios de salud, pues 18.2 por ciento de esta población no cuenta con afiliación a algún servicio de este tipo.

En el ámbito laboral se indica que poco más de 40 por ciento de la población afrodescendiente ocupada no cuenta con prestaciones en sus trabajos; 55.8 por ciento de los hombres y 48.9 por ciento de las mujeres no tienen licencias o incapacidades con goce de sueldo; además de que 48.3 por ciento de los hombres y 43.2 por ciento de las mujeres no cuentan con servicio médico proveniente de su trabajo.