Tenista Novak Djokovic dice adiós a lo que resta de la temporada 2017

El tenista serbio Novak Djokovic anunció que no jugará el resto de la temporada debido a una lesión de codo, misma que lo dejó fuera de Wimbledon

Por: Notimex El Día Miercoles 26 de Julio del 2017 a las 12:01

El tenista serbio Novak Djokovic anunció que no jugará el resto de la temporada debido a una lesión de codo

Autor: Notimex

Belgrado, Ser., (Notimex).- El tenista serbio Novak Djokovic anunció que no jugará el resto de la temporada debido a una lesión de codo, misma que lo dejó fuera de Wimbledon en las instancias de cuartos de final, asimismo, anunció el nacimiento de su segundo hijo.

“Tristemente, no podré jugar lo que resta del año, ya que me han aconsejado que mi lesión en el codo es una de esas lesiones que no se curan inmediatamente. Trataré de usar este período como mejor pueda, pasando tiempo con mi familia y espero que en seis semanas Jelena (su esposa) y yo añadiremos un nuevo miembro a la familia”, dijo el jugador de 30 años en conferencia de prensa.

De igual manera, el originario de Belgrado declaró que la molestia en el codo derecho no comenzó en el encuentro que disputó a principios de mes contra el checo Tomas Berdych, sino que había sentido dolor desde hace más de un año.

Por otro lado, “Nole” declaró que le llevará al menos dos meses la recuperación sin raqueta, y luego comenzará a entrenar con su equipo, también afirmó que su entrenador continuará con él durante la recuperación, “la buena noticia es que Andre Agassi se ha comprometido a quedarse conmigo este año. Me gustaría agradecerle su tiempo y sabiduría este año”, puntualizó.