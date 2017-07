Recordando a Antonio Machado

Por: Alberto Rivera El Día Miercoles 26 de Julio del 2017 a las 08:29

Un día como hoy en 1875, nace el poeta sevillano Antonio Machado autor de innumerables versos que fueron musicalizados por el cantautor Joan Manuel Serrat. Quizás las líneas más famosas cantadas por Serrat sean “Murió el poeta lejos del hogar / Le cubre el polvo de un país vecino / Al alejarse le vieron llorar / Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”

Machado afirmaba que la vida es una convocatoria permanente a revisar nuestra interioridad y actualizar nuestras decisiones.

Es uno mismo quien la orientará, como un verdadero autor que crea y recrea su obra, atento a las necesidades y exigencias del mundo que nos rodea.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”…sabias palabras para describir de modo magistral lo que es la vida. No hay camino, es cierto, cada uno de nosotros va configurando su sendero, su historia personal, la cual puede estar llena de aciertos y de errores, de momentos felices y tragos amargos.

Pero esa es la vida; sólo se aprende a vivirla, precisamente viviendo, viviendo sin miedo, caminando sin cesar a pesar de las piedras que encontramos el trayecto y que a veces nos hacen tropezar y caer, para luego volvernos a levantar, con más ganas, con más fuerza, sin mirar atrás; porque el pasado ya no está y el futuro está por llegar, porque tan sólo vislumbramos vagamente un horizonte lejano que aún no ha llegado.

Pero mientras tanto vamos dando pasos unas veces a ritmo ligero y firme y otras tantas veces como un pequeño caracol que esconde su cabeza en su diminuta casa… pero le echamos valor y seguimos adelante, caminando porque…”Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

En este poema tan conocido de Machado se nos invita, como caminantes, a crear nuestro propio destino, nuestro propio camino. Este camino lo forman las huellas que dejaron nuestros pasos. El camino es nuestra vida y esta la hacemos nosotros.

Andar, vivir, sólo se hace quemando etapas y aunque veamos hacia atrás, a nuestro pasado, este no va a volver. El camino está lleno de momentos, de pequeños caminos que corren junto al principal pero, como las estelas del mar, van desapareciendo.

Hay una invitación constante en este poema de aprender, de conocer, de ampliar nuestro camino vital y recoger todas las vivencias que podamos a través de él.

Las huellas que nosotros vamos dejando en el camino es lo que nosotros dejamos de paso en las personas que conocemos, en los actos que hacemos, y en las consecuencias de los hechos que realizamos. Si no avanzamos, sino emprendemos un camino, jamás podremos avanzar en nuestra vida, dejar algo que sea importante, que no tiene que ser algo para todo el mundo; ese algo importante tiene que serlo para nosotros.

Si queremos que ese camino que vamos trazando sea positivo para nosotros, lo que debemos hacer es dejar de mirar atrás, superar los problemas que hayamos tenido, nuestros errores y seguir adelante. Ésa mochila que llevamos todos con nosotros y que poco a poco se va llenando de piedras, tenemos que sacarla de nuestros hombros y vaciarla y, a partir de ahí, avanzar llenándola de algo nuevo, algo que nos haga pensar que lo que hacemos tiene un sentido para nosotros.

Cuando miramos hacia atrás podemos ver nuestra vida, esa senda que hemos caminado y tenemos que tener la capacidad para verla desde un punto de vista tranquilo y objetivo. Tenemos que ser conscientes de nuestro pasado sin que éste afecte a nuestro presente en nuestro futuro, que no sea un lastre en nuestra vida. No podemos evitar haber vivido ciertas experiencias y haber tomado decisiones, equivocadas o no, pero eso no significa que nuestra vida tenga que girar en torno a esos momentos.

Nuestra vida está marcada por el tiempo. Nosotros nacemos crecemos y nos desarrollamos para finalmente, en algún momento de nuestro camino, desaparecer, morir, y esto es algo constante y real en cualquier persona. Lo que tenemos que decidir es si queremos pararnos en nuestro camino y no seguir avanzando o, tomar las riendas de nuestra vida y trazar nuevas sendas, nuevos caminos que vivir y disfrutar.

Tomar decisiones no es fácil, pero lo peor es no tomar ninguna, porque eso significa que no tenemos nada por lo que vivir. Cada paso que damos en nuestra vida es una decisión que tenemos que tomar en cualquier momento y que marcará nuestro próximo camino.

@Alberto_Rivera2