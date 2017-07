Recibió nuevo delegado de Sedatu en Tamaulipas oficinas y manifestación

Para que intervenga ante FONHAPO y canalice recursos autorizados para la construcción de 200 cuartos en beneficio del mismo número de familias, dijo el líder campesino Ediud Oziel Almaguer Aldape

Ediud Oziel Almaguer Aldape, presidente estatal de la Unidad de la Fuerza Campesina y asesor de la PROFEDEC, dijo que se encuentran en plantón permanente desde hace una semana en demanda de atención

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario territorial y Urbano (Sedatu) en Tamaulipas Sergio Villarreal, recibió el cargo y una manifestación para que intervenga ante FONHAPO y canalice recursos autorizados para la construcción de 200 cuartos en beneficio del mismo número de familias, dijo el líder campesino Ediud Oziel Almaguer Aldape.

El presidente estatal de la Unidad de la Fuerza Campesina y asesor de la Promotora y Enlace de Desarrollo Rural AC (PROFEDEC), dijo que se encuentran en plantón permanente desde hace una semana en demanda de atención.

Aseguró que van a mantener la manifestación hasta que les resuelva, porque desde el año pasado fueron autorizadas 200 acciones de vivienda, es decir la construcción de un cuarto o recámara en beneficio de esa misma cantidad de familias y no han canalizado los recursos desde el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

“El asunto es que ahora el delegado renunció, estamos esperando al nuevo para que interceda y pueda dirigirse al director del FONHAPO Ángel Aldama, para que se den las condiciones y esto se resuelva”.

Dijo que se trata de un programa de vivienda rural en beneficio de familias de Reynosa, San Fernando, Llera, Aldama, Villa de Casas, Villagrán y Mainero, son de escasos recursos y que requieren del apoyo para reducir los problemas de hacinamiento.

Descartó que la manifestación iniciada hace ocho días tenga tintes políticos o sea en contra del ex delegado Sergio Guajardo Maldonado que aspira a dirigir el PRI estatal, “esas cuestiones internas no sé, el asunto es que FONHAPO no mandó los convenios correspondientes, el delegado saliente no los firmó y esto se retrasa porque el nuevo delegado tiene que esperar su nombramiento”, concluyó.