Dolores de parto

Por: Ángel A. Guerra El Día Martes 25 de Julio del 2017 a las 20:50

Haya sido quien haya sido el promotor de la designación del mantense-tampiqueño SERGIO VILLARREAL BRICTSON como Delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de SERGIO GUAJARDO MALDONADO, su unción satisface completamente la sentencia axiomática que declara que la revolución paga sus deudas, tarde o temprano.

SERGIO VILLARRREAL BRICTSON nació políticamente en las filas del ex senador OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, pero se desarrolló y creció bajo los auspicios del ex gobernador EGIDIO TORRE, en cuyo gobierno fue presidente del Comité municipal del PRI en Tampico, y ganó las dos últimas elecciones: la federal con PALOMA GUILLÉN VICENTE, y la municipal, con MAGDALENA PERAZA GUERRA.

De hecho, Tampico fue uno de los muy pocos municipios que ganó el PRI en aquella catastrófica elección, gracias a la perseverante operación política de SERGIO, y la planeación estratégica del ex alcalde maderense GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN, delegado especial en el puerto jaibo.

VILLARREAL BRICTSON y su ‘máster’ EDUARDO ‘Lalo’ VELA, operaron la elección para ganar Tampico, gracias también a que BALTAZAR HINOJOSA hizo su chamba para bajarle el berrinche a su amigo FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ, quien incluso había acordado con GUSTAVO CÁRDENAS lanzarse por el Movimiento Ciudadano por la alcaldía tampiqueña, solo para hacerle la vida de cuadritos a la maestra.

Lo mismo ocurrió con ‘PALOMA’ GUILLÉN a quien, de entrada, rechazaron los tampiqueños por su desarraigo y desfachatez de venir a pedir el voto, cuando permanecía encerrada a piedra y lodo en el DF, aunque sus personeros hayan dicho en campaña que a pesar de residir en la CDMEX, venía cada semana a Tampico.

Pero: ¿Fue EGIDIO, ‘PALOMA’ o LUEBBERT, quien influyó en México para la designación de VILLARREAL BRICTSON como Delegado federal de SEDATU en Tamaulipas?

¿Y si no fueron LUEBBERT ni ‘PALOMA’ los promotores del nombramiento, sino EGIDIO TORRE?

Podemos dejar la respuesta de tarea, pero a juicio nuestro -y si el candidato presidencial del PRI fuera el Secretario de SeGob, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG-, la opinión decisiva pudo ser la de ‘PALOMA’, pues dígase lo que se diga, la diputada federal tampiqueña sabe, y bien que sabe, que SERGIO VILLARREAL sacó adelante su triunfo gracias principalmente, A-Que-La-Nómina-Del-PRI salía de su cartera, amén de que VILLARREAL BRICTSON No-Se-Durmió-En-Sus-Laureles durante la campaña, para cuidar personalmente el trabajo de territorio.

Tanto así que durante su Gobierno, EGIDIO reconoció púbicamente a VILLARREAL BRICTSON como El-Mejor-Presidente de los 43 Comités municipales de la entidad, compartiendo la mesa de honor en la Cena Navideña del 2015, junto con el líder del priismo estatal de entonces, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES.

Incluso, SERGIO tuvo el honor de hablar en esa ceremonia A-Nombre-De-Todos los líderes del PRI en la entidad.

De haber sido así, la decisión sería una sonora cachetada con guante blanco a quienes creen que EGIDIO es el más torpe de la política tricolor.

Pero, vuelvo al principio para refrendar que haya sido quien haya sido el promotor de la designación de SERGIO VILLARREAL como sucesor de GUAJARDO MALDONADO en la SEDATU, ese acomodo de fichas en el ajedrez político estatal pos cabecista, anuncia el retorno de EGIDIO al manejo de la política tamaulipeca, pese a que, en México, OSCAR LUEBBERT sigue moviendo piezas para ver si todavía hay un chance para él.

En Tampico, otros analistas perciben que la nominación de SERGIO como Delegado de SEDATU, es apenas el principio de cosas mejores, pues ese desempeño puede ser un primer peldaño de una inminente nominación.

A presidente municipal… o diputado federal en el 2018.

Sí, porque si VILLARREAL BRICTSON tuvo la oportunidad de suceder en la Delegación Federal de Economía a su primo JAVIER VILLARREAL TERÁN, pero declinó, ¿qué visualiza detrás de la SEDATU?

La víspera, la reciente visita de la presidenta del CDE del PRI a Tampico, provocó que SERGIO mostraba una nueva sonrisa y tuvo incluso la audacia de solicitar audiencia con MAGDALENA PERAZA, a quien la víspera había satanizado por su carácter traicionero e ingrato, pues pese a que la estructura priista se fletó verdaderamente para sacar adelante su candidatura, ella No-Tuvo-La-Gentileza de incluirla en su Administración municipal.

¿Qué le ofreció AÍDA ZULEMA a SERGIO VILLARREAL durante aquella visita, que una nueva luz iluminó su rostro?

Lo ignoramos, pero su designación como Delegado federal parece ser la respuesta.

Pero, ¿eso es todo?

Quienes conocen a VILLARREAL BRICTSON creen que no.

Incluso, sostienen que No-Parece-Remota la posibilidad de que el PRI lo designe candidato ha diputado federal, ante la muy evidente pobreza de ‘cuadros’ del Revolucionario Institucional en aquella plaza.

De otro lado, ¿qué anuncia la renuncia de SERGIO GUAJARDO MALDONADO como Delegado de SEDATU, para buscar la dirigencia estatal del PRI?

Los más enterados dan por hecho la permanencia de EGIDIO en el manejo de los hilos del PRI, pues si bien todavía lo hace a través de AÍDA ZULEMA, con GUAJARDO MALDONADO irá más lejos: tendrá la opción de ‘consensuar’ -lo cual es un decir, en un partido donde ‘el dedazo’ es una enfermedad crónica degenerativa sin cura a corto plazo-, ‘consensuar’, digo, las candidaturas a presidentes municipales y diputados federales.

Lo cual parece estar por venir.

Creemos difícil que ese horizonte de posibilidades genere en Tamaulipas una “corriente crítica” como la que lidera el Grupo Reynosa con OSCAR LUEBBERT a la cabeza, o FERNANDO AZCÁRRAGA en Tampico, pues cual más, cual menos, la mayor parte de los personajes priistas tiene su ‘expediente negro’ en los archivos de la General de Gobierno… y más vale aplacarse.

Ahora bien:

¿Tuvo veto SERGIO VILLARREAL en el Tercer Piso de Palacio, cuando se examinó la posibilidad de designarlo Delegado del gobierno federal en Tamaulipas?

Mi respuesta es No.

Más bien, creo que forma parte de las decisiones consensuadas, pues SERGIO es visto más como un alfil del egidismo, que como un fiel de LUEBBERT, pues si bien nació en las filas del ex senador -y él mismo lo reconoce así-, fue con EGIDIO donde tuvo la oportunidad de detonar su capacidad política.

Cierro el tema afirmando que si bien todos estos movimientos están impactando el mosaico político del puerto de Tampico, la posibilidad real de que el sucesor de MAGDALENA PERAZA en la presidencia municipal sea el ex diputado federal GERMÁN PACHECO DÍAZ, No Cambia.

Llueva, truene o relampaguee, parece un hecho que a GERMÁN también le hará justicia la revolución azul, con el Ayuntamiento que sigue escriturado a su nombre.

Aunque, ¿qué me dice de ‘CHUCHO’ NADER?

De otro lado:

¿Qué trató en privado el ex senador y ex gobernador de Querétaro JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, durante la cena que compartió en Victoria con miembros prominentes del PRI tamaulipeco, encabezados por BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, EDGAR MELHEM SALINAS y AMIRA GÓMEZ TUEME?

Vaya usted a saber, pero cabe preguntar ¿por qué no estuvo MARÍA ESTHER CAMARGO?

Su esposo OSCAR LUEBBERT permanecía ‘picando piedra’ en México, es cierto, pero si en la cena con el Secretario de Agricultura estuvo hasta YALHEEL -como bien lo documenta la compañera MARTHA ISABEL ALVARADO-, ¿por qué no MARÍA ESTHER?

Al mismo tiempo, el hecho de haber servido la cena en casa del ex alcalde ALEJANDRO ETIENNE LLANO, reafirma también lo que todo mundo teme:

¡Ahí viene EGIDIO!

En otro tema, deje decirle que en Matamoros, la Secretaría de Turismo y la Dirección de Deporte municipal, abren a partir de esta semana una ventanilla para le venta de boletos para el Primer Gran Torneo Internacional de Pesca de la Corvina y especies varias, que se efectuará el próximo domingo 6 de agosto a beneficio del Sistema DIF Matamoros.

Las ventanillas para atender a los aficionados a la pesca que deseen participar, se encuentran en la Tesorería municipal, las oficinas del DIF Matamoros, en los distintos Clubes de Pesca, así como en la Oficina de Turismo, instalada en el área de cabañas de la playa, informó FERNANDO GARZA GÓMEZ, Coordinador del Torneo.

Destacó que hay gran interés de los amantes de la pesca, porque se trata de un evento familiar en el que no solo participan los padres de familia, también las amas de casa, jóvenes y niños, para lo cual se tienen considerados en la bolsa de 300 mil pesos en premios.

De acuerdo con las expectativas, se prevé la participación de más de mil 500 personas que buscan capturar los mejores ejemplares de: corvina, trucha, tambor y especies varias.

Indicó que se entregarán 83 premios, el más importante tiene una bolsa de 50 mil pesos y el menor de mil pesos, pero se otorgarán recompensas en diferentes especies. Además, habrá 5 premios para quien recolecte más basura después del evento, con montos que van desde los 5 mil pesos a mil pesos en efectivo.

En Reynosa, entre tanto, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, participó en la ceremonia de destrucción de armamento asegurado a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional; 2,261 armas de fuego, en las instalaciones de la Octava Zona Militar, con la presencia de los gobernadores de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y de Nuevo León JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública.

El General DEM LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, Comandante de la Octava Zona Militar, presidió la ceremonia en la que fue destruido el armamento decomisado en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, “con el objetivo de lograr un México en paz, con seguridad y tranquilidad, es una de las prioridades del gobierno federal”, dijo SANDOVAL GONZÁLEZ al tomar la palabra después de honrar a la Bandera Nacional.

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y del Glorioso Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la policía Federal y dijo: “Esta ceremonia es un buen ejemplo de ello; gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas, de las Policías Estatales, hoy se confirma aquí un paso hacia la pacificación plena de la región”.

Dijo el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, que el acto de destrucción de armas llevado a cabo en Reynosa: 459 armas de Nuevo León; 685 de San Luis Potosí y 1,117 de Tamaulipas, decomisadas en el primer semestre del presente año alienta a la continuación de los esfuerzos para acabar con la delincuencia y sacar de las calles a las armas letales, y serán fortalecidas las esperanzas de paz para innumerables familias.

En Nuevo Laredo, entre tanto, en apoyo a la educación este martes el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR colocó la primera piedra de lo que será la nueva secundaria municipal ubicada en la Colonia Constitucional, que beneficiará en su primera etapa a 480 alumnos de nuevo ingreso.

RIVAS CUÉLLAR destacó que la nueva secundaria municipal solucionará la problemática de falta de espacios en este sector, en el que actualmente sólo existe un plantel de este tipo que recibe a estudiantes egresados de once primarias aledañas, que ya resulta insuficiente para brindar cabida a los más de 700 alumnos que culminan su educación primaria anualmente.

“Seguimos apostándole a la educación. Hoy estamos arrancando esta gran obra, una nueva secundaria que atenderá la demanda educativa del sector. La escuela cercana a esta colonia ya no tenía la capacidad de admitir más jóvenes, por lo que muchos buscaban espacio en planteles alejados y otros optaban por ya no estudiar. Como gobierno no podemos permitir esta situación, por lo que trabajamos para ofrecer las facilidades para que nuestra juventud siga por el camino del bien de la preparación”, subrayó el alcalde.

De acuerdo al estudio realizado por las autoridades educativas, más de 200 alumnos quedaban desfasados al no encontrar cupo en planteles cercanos, por lo que esta secundaria permitirá que más jovencitos continúen sus estudios.

Mientras que en Río Bravo, desde el inicio de esta administración municipal que dirige el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, el deporte es un tema que ha recibido un gran apoyo por parte del Ayuntamiento, que trabaja hasta en un 200 por ciento en este tema, por ello se reconoce a la escuela IMUA Palomo Center, por su gran participación en el Torneo Nacional, IMUA 2017, llevado a cabo en la ciudad de Monterrey Nuevo León.

“Felicito a la escuela IMUA Palomo Center, por sus grandes triunfos, por poner el nombre de Río Bravo en lo alto, pues en días pasados se celebró el Torneo de a nivel nacional, IMUA 2017, donde se trajeron 23 trofeos en las diferentes categorías, niños, jóvenes y adultos, les reitero mi compromiso de seguir apoyando al deporte al 200 por ciento, a los entrenadores JUAN JOSÉ PALOMO y WILBERTH AYALA JULIÁN mi reconocimiento por esta gran labor que hacen en el deporte”, comentó el munícipe JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

Por su parte, los entrenadores JUAN JOSÉ PALOMO y WILBERTH AYALA JULIÁN, agradecieron las acciones implementadas por el presidente municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, “Estamos muy agradecidos con el alcalde por el gran apoyo que le dio a nuestros muchachos para asistir a este torneo IMUA 2017, pero sobre todo que reconozca a los grandes talentos deportivos”

Por hoy es todo, nos leemos mañana.