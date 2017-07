El ahijado de Paloma a SEDATU

Por: José Luis Castillo El Día Martes 25 de Julio del 2017 a las 20:21

La intensidad de la jornada de proselitismo que trae Sergio Guajardo Maldonado, para llegar a la dirigencia estatal del PRI, tuvo sus consecuencias; por lo pronto, desde la capital del país, al muy estilo de siempre, con el padrinazgo de Mercedes del Carmen Guillen Vicente y la confabulación de Manuel Cavazos Lerma, llega a SEDATU, el constructor consentido del sur, Sergio Villarreal Brictson.

No es por nada, pero el ex presidente del PRI Municipal en Tampico, promotor de los golpes bajos a sus mismos compañeros de partido y responsable de los peores resultados en las urnas en el puerto, llega a la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no por eficiente y trabajador, más bien por la recomendación directa de Paloma.

Y consecuencias, contra Guajardo, decimos, porque había una serie de inconformidades por parte de ciudadanos, beneficiarios de SEDATU, así como también de los mismos aspirantes a la dirigencia estatal que solicitaban su salida de esa dependencia, disque porque hacía campaña de promoción valiéndose de su cargo, ¡será!

No por nada, hubo quien maquiavélicamente le organizó una mini protesta tipo plantón, argumentando la falta de apoyos, que concluyó con la toma de protesta del nuevo delegado y constructor consentido de la zona sur del Estado.

Ojalá que el ahijado de Paloma y constructor de Tampico, ahora que ésta en SEDATU, no se despache con la cuchara grande.

El buzón

Roberto Hernández Báez, debería de darse una vueltecita a las unidades familiares del IMSS, para que se dé cuenta del calvario que sufren los derechohabientes de ese instituto, porque mientras él ofrece la mejora en la calidad de atención y un mundo de colores, los doctores y enfermeras, dejan mucho que desear con su atención a los beneficiarios.

Dice el propietario de aviones y jets de renta, además de la mayor flotilla de taxis en la zona sur, también Delegado del IMSS, que la iniciativa que recién acaban de instalar Valle Hermoso, Río Bravo, Panuco y Altamira, es la de transferencia.

Explica que son unidades de medicina familiar, menores de 10 consultorios, es decir, que un paciente que aun que no tienen cita, se le atiende, (creo antes se le llamaba consulta), pero dice el Bobby, ahora tienen tres opciones, sino llego a tiempo

Se les otorga otra ese mismo día, (lo que antes era dejarte al último) la segunda, se le cita otro día y la tercera, que si su médico tiene la agenda, (lo que siempre sucede), lo transfiera a otro médico ¿que eso no es lo mismo de siempre? Sólo que ahora llamado “iniciativa”.

