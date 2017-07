Jhonny González espera pelea titular y destronar al "Alacrán" Berchelt

El mexicano Jhonny González consideró que ya hizo los méritos suficientes para recibir la oportunidad de disputar el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), confiado en destronar a Miguel Berchelt si se concreta

Por: Notimex El Día Martes 25 de Julio del 2017 a las 15:46

El mexicano Jhonny González consideró que ya hizo los méritos suficientes para recibir la oportunidad de disputar el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo

Autor: Notimex

México,(Notimex).- El mexicano Jhonny González consideró que ya hizo los méritos suficientes para recibir la oportunidad de disputar el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), confiado en destronar a Miguel Berchelt si se concreta.

"Llevo cinco o seis defensas del título Internacional superpluma, creo que ya es hora de disputar el título del mundo, las victorias se han dado, los méritos los he tenido, estamos esperando que la próxima pelea ya sea por el título mundial", dijo.

Jhonny, quien habló en teleconferencia en los "Martes de café" del CMB, noqueó en dos rounds al filipino Jessie Rosales el sábado anterior en Parral, Chihuahua, actuación que era obligada para aspirar a una pelea con el "Alacrán".

Y aunque el monarca mundial desconoce contra quién y dónde realizará la próxima defensa de su cetro, Jhonny es una de las posibilidades, pues tiene una racha de seis triunfos en fila y está en la quinta posición del ranking mundial del organismo.

"Mis promotores me mandaron felicitar, me comentaron que se van a encargar de esta pelea con Berchelt, ya hay unas pláticas por ahí", dijo el "Bombardero", quien tiene récord de 64-10, 54 por la vía rápida.

Finalmente, dejó en claro que de hacerse la pelea con Berchelt, se ve con opciones de triunfo y listo para ser campeón del mundo otra vez en su exitosa carrera.

"Claro que me veo coronándose campeón del mundo, por eso pido esa pelea, muchos me dan por descartado, pero el boxeo así es, es de preparación, dedicación, de demostrar arriba del ring y me siento seguro de ser campeón mundial de nueva cuenta", determinó.