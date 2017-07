Exhortan a desistir de introducirse a lagunas de Altamira

No está prohibido meterse a las lagunas pero hay que hacerlo con las precauciones, hay zonas donde no sabemos si hay o no saurios la recomendación es no meterse a áreas que no debemos, señaló el regidor Juan Carlos Urbina Betancourt

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Martes 25 de Julio del 2017 a las 15:35

La Comisión de Protección Civil (PC), exhorta a la población a desistir de introducirse a las lagunas de Altamira, informó el regidor Juan Carlos Urbina Betancourt.

