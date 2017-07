El burdo letrero en el nacimiento y el burdo boletín

Por: Gastón Espinosa El Día Martes 25 de Julio del 2017 a las 12:17

Ayer el alcalde tuvo que salir a dar la cara.

Y lo hizo junto al encargado del despacho de la Comapa Mante, Marco Antonio Mota Turrubiates.

Fue un fin de semana de muchos rumores derivado de un anuncio colocado en la entrada de la cueva del Nacimiento por parte de la empresa que construye el acueducto y que perfora cercano a la cueva del Nacimiento: “Peligro, no pasar. Trabajos de perforación”.

El miedo no es para menos.

Ya muchas veces algunos ambientalistas, buzos, ecologistas, y demás expertos, han lanzado la voz de alarma sobre los riesgos inminentes que existen de provocar un derrumbe en el Nacimiento.

Juan Francisco Leal Guerra calificó como “burdo letrero” el anuncio colocado por la empresa responsable de la obra y que generó una oleada de comentarios “alarmistas”, y sostuvo que todo debió quedar en una simple cinta amarrilla de precaución, algo que es apegado a las normas de Protección Civil.

Según el alcalde, el monitoreo que constantemente realizan (quiénes) no reportan derrumbes de rocas y que el primer pozo ya llegó al lecho del río por lo cual está concluido y que las cámaras de seguridad ya captaron con claridad la presencia de peces (ufff gran alivio) y que ya se tienen avances del segundo pozo (tanto por tanto y falta tanto) y que al concluirlo será conectado al tanque de almacenamiento.

El presidente municipal estima que para el mes de octubre se estarán haciendo las pruebas de la obra.

Por su parte, el responsable de la Comapa Mante, nos recordó que el acueducto resolverá los problemas de abasto actuales y futuros del Mante, con agua de mejor calidad y mejor distribuida por su tanque regulador y que la obra se apega a las normas ambientales. (ajá)

Por cierto, salió a relucir que falta un tercer pozo el cual requiere de electrificación y equipamiento.

En tanto a las reuniones informativas les haga falta un representante de la empresa, organismos ambientalistas y expertos en la materia, el asunto seguirá generando más dudas que certezas. Ni Leal, ni Mota, -por buen nombre que tengan en sus tareas- pueden meter las manos al fuego por una empresa que además de protegida esconde muchas cosas.

Si para el alcalde y para el de la Comapa el asunto no pasa de un burdo anuncio, para muchos sus explicaciones no serán más que un burdo comunicado oficial que no llena la caja de dudas ni tampoco genera confianza. Andan jugando a las escondidas.

PD: NO HAY DINERO, PERO… Ayer se dio nombramiento a Marco Antonio Martínez Rodríguez como subgerente de la Comapa Mante. Semanas atrás había sido liquidado el eterno Alfredo López como subgerente de ese organismo pese a que los responsables de Comapa dicen que no hay dinero. El despido de Alfredo costó casi medio millón de pesos y el nuevo subgerente también verá elevado su salario. ¿Hay o no hay?

LA BARREDORA PARTE II

Se la quisieron vender a Héctor López cuando fungió como alcalde mantense.

El negocio no se dio, pero quien conoce a la perfección esa máquina dice que ahora la barredora no trabaja bien, que quienes la traen sólo andan haciendo el ridículo.

¿Y así la quieren vender?

EL FESTEJO DE PEDRO JAVIER

Estuvo buena la pachanga.

El anfitrión se lució. Hubo personalidades de toda la región que fueron atendidos de primera.

En el cumpleaños del alcalde de Ocampo, Pedro Javier Muñiz Camacho, quedó de claro que la vida le sonríe al joven político de extracción priista, aquel que se enfrentó al factor Cabeza de Vaca, al dinero a mano llenas del PAN y a la traición del entonces alcalde Juan Enrique Liceaga.

Pedro Javier es de los pocos elementos del PRI que pueden presumir que los vientos del cambio le hicieron lo que el viento a Juárez, pero lejos de detenerse en la vanidad o soberbia se ha dedicado a dar cabal cumplimiento a su palabra pese a lo limitado de su presupuesto. Los que han entrado en su ayuda son los diputados federales de su partido que han sido benignos con el municipio de Ocampo al otorgarles recursos adicionales para mejorar las condiciones de vida de las familias del vergel.

Por ello, no fue sorpresa ver en su fiesta gente de los dos Morelos, de Tula, Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Jaumave, lo que habla del ánimo que trae por la región.

No hay que perderle de vista. El trabajo responsable genera optimismo, certeza…y más trabajo.