En socavón mediático de EPN

Por: Chano Rangel El Día Martes 25 de Julio del 2017 a las 11:33

No cabe duda que el miedo no anda en burro, de un tiempo atrás, digamos 2 años, desde que la carrera presidencial, se inicio formalmente, por decirlo de esa manera, porque esa inicio desde que tomo posición Enrique Peña Nieto. Con dos o tres personajes, de los cuales solo quedan Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong. Y al segundo tercio se les unió José Narro, ex rector de la UNAM.

Pero a que nos referimos con el miedo, pues resulta queridos lectores, que desde este meses, todo lo que ocurre en México, o pueda ocurrir, la culpa es de Andrés Manuel López Obrador, en la campaña de Veracruz, El Estado de México, Coahuila y Nayarit, todo el estiércol, toda la fuerza de Los Pinos, estuvo siempre en contra de AMLO, no de sus candidatos, NO, esos se defendía solos, el gobierno de la república, a través de sus plumas y fuentes fidedignas, hizo gala de todo el entramado mediático para denostar al tabasqueños, lo acuso de usar dinero ilegalmente, ja ja ja ja, como si los priistas, panistas y perredistas estuvieran libres de culpas.

Video escándalos, acusaciones de recibir fondo de delegaciones, de gobernadores como Duarte, pero nada de eso atravesó la coraza política de Andrés Manuel, la candidata de MORENA, fue acusada de desviar fondos de Texcoco, de donde fue alcaldesa, imagínese como andaba y anda la desesperación, que Los Del Mazo, Neme y Peña, acusaban a la maestra de ratera. Ni cabe duda que la política es perversa. A los del Mazo, no les conocen otro negocio que ser políticos y gobernadores del Estado de México.

Mire si las cosas siguen en ese tenor, no le sorprenda que quieran culpar a AMLO, de los hechos violentos en la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac, por el simple hecho que el delegado es su partidario; porque de todo lo malo, el culpable es Andrés Manuel.

Inclusive su la Ciudad se inunda, no lo dude que el responsable, para el gobierno de la república se López Obrador. La campaña estructurada de medios para denostarlo es grande, costosa, pero al parecer ineficaz, como prácticamente todo lo emprendido en este sexenio.

La comunicación ha sido el tendón de Aquiles de Peña Nieto, sus voceros y el mismo, no han sabido comunicar, desde hace muchos meses existe un socavón mediático en Los Pinos, pero este ha costado muchos, pero muchos mas millones de pesos al erario público. Solo en la elección del Estado de México, municipios y muchos estados, lloraban porque no les llegaban las partidas presupuestales de ley ¿y sabe porque? Porque tenían que mantener la campaña más costosa en la historia del país, la del EdoMex.

El tiempo pasa y no hay tiempo que no se cumpla, y ni dude, que en el tiempo que sigue hasta llegar a la elección de 2018, el único culpable según PRI, PAN, PRD, y gobierno de la república, de todo lo malo en nuestro país, es Andrés Manuel López Obrador. Al tiempo.

De aquello y lo demás…

En Reynosa, se lleva a cabo la campaña de descacharrización, instruida por la alcaldesa Maki Ortiz, y ejecutada por el área de servicios primarios. Estas acciones serán de manera continua, derivado de la necesidad de la población de tirar objetos de uso domestico y que están fuera de uso.

Con esto, se prevé que menos de estos objetos vayan a parar a las calicheras, y canales de desagüe, ocasionando con ello severas inundaciones, sobre todo en épocas de lluvia, que por cierto han sido atípicas en los últimos años. En estas acciones, estuvo involucrado la COEPRIS, con el fin de evitar propagación del mosquito del Dengue, Zika y Chikungunya. Enfermedades modernas producto del acumulamiento de aguas negras y de lluvia en los hogares.

Pasando a otro tema, con mucho agrado fue recibido el anuncio por parte del DIF Matamoros, que en este periodo vacacional, sus oficinas y programas se mantuvieran abiertos. La primera dama Blanquita Treviño y su esposo el alcalde Chuchín De la Garza, han puesto todo el esfuerzo para atender los diferentes programas del Desarrollo Integral en esta temporada vacacional.

Programas infantiles, para madres trabajadoras y cursos de verano se llevan a cabo; con muchos de los programas manejados por el Sistema DIF Matamoros. Teniendo como premisa el bienestar de la familias matamorenses.

Y por si usted anda muy acalorado, no se preocupe esta canícula, sí que es calurosa, por este motivo la coordinación de protección civil, por instrucciones del alcalde Chuchín De la Garza, dio la alerta y giro instrucciones a todas las dependencias municipales para su cuidado y protección en esta temporada de calor. Así mismo hizo un llamado a la población y extendió un listado de sugerencias, para la protección de las personas, para la época más calurosa del año.

