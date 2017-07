Invitan a conocer proyecto de carretera

La diputada federal, Yahleel Abdala Carmona invita a la ciudadanía en general, a conocer el proyecto de la nueva carretera Nuevo Laredo-Monterrey, esto debido a que se han generado una serie de comentarios malversados por parte de personas que no conocen a ciencia cierta el proyecto, y solo critican por criticar y con ello confunden a la comunidad. Y es que realmente la obra será de amplio beneficio, y lo mejor es que no le costará un solo centavo a la ciudad. De hecho ya hubo una reunión con empresarios para informarles al respecto, y este martes habrá otra con miembros del Cabildo a fin de disipar dudas y así no haya quienes hablen sin conocer a ciencia cierta el proyecto. Y es que como ya sabemos hay “malquerientes” que de todo opinan y todo critican, sin estar debidamente enterados de las situaciones, y lamentablemente llegan a confundir a los ciudadanos con sus posturas insensatas y nada apegadas a la realidad.

MEJORAN CONDICIONES DE CARRETERA

Por cierto que en muy buenas condiciones ha quedado el tramo de la Carretera Nacional desde la garita (porque sigue siendo una garita) del Kilómetro 26 a la entrada a la autopista con rumbo a Monterrey, esto tras la “manita de gato” que le han dado las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ante las gestiones realizadas por la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona. Ya se acabaron los baches, el lineado de vías está muy bien y hasta dos medidores de velocidad se le colocaron, esto a fin de instar a los corredores a bajar la velocidad. También la carretera “libre”, que va de la entrada a la autopista hasta Monterrey, ha estado recibiendo su atención.

URGE REPINTADO DE LÍNEAS

Lo que si deben hacer las autoridades municipales es darle una “repintadita” a las líneas viales de la Carretera Nacional en el tramo que comprende bajando el puente del Bulevar Colosio a la altura de la entrada al corralón de Grúas Mora, ya que por las noches no se ven las rayas y aparte el hecho de que los carriles estén “zigzagueantes” se ocasionan invasiones de carril que pueden causar un accidente. Lo mismo pasa con la Carretera Aeropuerto en el tramo bajando desde la Carretera Nacional hasta los Dos Puentes. A ver si le rascan un poquito al presupuesto para tal efecto.

SE REBASAN EMPLEOS GENERADOS EN EL 2016

Interesante sin duda el dato que aporta la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas a cargo de Carlos W. Talancón Ostos, donde se revela que en los primeros cinco meses del presente año, es decir de enero a mayo, se generaron 19 mil 238 fuentes de trabajo en la entidad, debidamente registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que supera todo lo generado en el 2016 y en el 2015. Según los datos en los 12 meses del 2015 se crearon 10 mil 964 empleos, mientras que el año pasado fueron 15 mil 576. Hasta el momento Tampico ha sido la ciudad que más fuentes laborales ha creado con 3 mil 925, seguida de Matamoros con 2 mil 704 y en tercer lugar se encuentra Nuevo Laredo con mil 438 empleos. Por cierto que el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, ha dicho que para este 2017 se busca una meta de 3 mil empleos en la ciudad, y por lo tanto se va por buen camino.

SIGUE EN FRIEGA ENRIQUE RIVAS

Mientras que empleados municipal empezaron a gozar de la segunda semana de vacaciones oficiales, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, inició la semana trabajando. A primera hora el alcalde visitó tres viviendas de beneficiados con el programa “Médico en Tu Puerta”, esto a fin de verificar que estén recibiendo la debida atención. Y más tarde inauguró obras de pavimentación en las colonias Hipódromo, Ferrocarrilera, R. Salcido y México, con monto global de casi 4 millones de pesos. Para este martes Rivas Cuéllar continuará con su gira de trabajo y a temprana se tiene contemplado poner en marcha la construcción de una nueva secundaria, esto en la colonia Constitucional, donde igualmente supervisará y entregará más obras de pavimentación con concreto hidráulico.

VIENEN MÁS OBRAS EN LA CIUDAD

Pero aparte Enrique Rivas Cuéllar en entrevista anunció que para esta segunda mitad de año vienen otras obras importantes tales como el nuevo Hospital General y también una nueva preparatoria, además de la Casa de la Tierra y algunos parques recreativos más. Aseguró que todo esto será muy independiente de las obras de pavimentación, drenaje y abasto de agua que se llevan a cabo en la ciudad, y donde destacó la culminación de la línea 24 que habrá de suministrar agua potable de la planta centro al sur de la ciudad, además del cárcamo de Las Alazanas y sin faltar el arranque de las obras de la ampliación de la garita del Puente Internacional Número 2, que durará aproximadamente unos 18 meses.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL DIPUTADO?

¿Alguien sabe dónde anda el diputado local, Carlos De Anda Hernández? Digo, porque no se le ha visto ni en Nuevo Laredo, ni en Ciudad Victoria. Urge que informe que es lo que anda haciendo, porque no se le ha notado nada de trabajo. Pura grilla barullera, y nada de chamba.

LO ÚLTIMO

Para quienes no lo saben el magno letrero con las letras NUEVO LAREDO ubicado a la entrada de la ciudad, cambia de colores constantemente en la noche, lo que lo hace muy atractivo. Muchos que vienen del interior se bajan para tomarse fotos en el lugar. Es de los letreros más llamativos de muchas ciudades del país… La intensa promoción que se hace Edgardo Pedraza Quintanilla en medios de comunicación tiene un objetivo, y ese es el de buscar la postulación a la diputación federal por el PAN, en las próximas elecciones. Al menos eso es lo que dicen cercanos a él… Que una de las principales causas por las que renuncian las mujeres que se apuntan como voluntarias en Protección Civil y Bomberos, es por el constante acoso que reciben de algunos de los “coquetos” empleados, lo cual en algunos casos les resulta atosigante. Y es que por un chicle que han pegado, creen que siempre va a ser igual, y pues no. ¡Tantéense!

