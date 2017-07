El túnel del tiempo

Por: Fernando Acuña Piñeiro El Día Domingo 23 de Julio del 2017 a las 19:52

De los murales de la posrevolución que aun salen a relucir de vez en cuando, y que todavía podemos verlos en los interiores de palacios de gobierno, eternizando el culto a la personalidad de ex gobernadores y ex presidentes de la república, al muralismo abstracto y callejero, parece haber un salto cualitativo, que marca, no solo estilos artísticos, sino también escenarios sociales, claves, para entender el actual ejercicio del poder.

En los últimos años, paralelo al advenimiento de un conglomerado social más participativo, y la irrupción de nuevos actores culturales y mediáticos, oxigenantes de la democracia, las calles del México urbano, se han convertido en el escaparate de las expresiones más auténticas, en los campos del teatro, de la poesía, de la música y la pintura.

Todo este mosaico de iniciativas, genera la respuesta de gobiernos que, suelen ir al encuentro de estos matices artísticos, reforzándolos, y convirtiéndolos en aliados de una praxis política, colocada justamente en el centro de los barrios y las colonias.

Ese es el caso del ayuntamiento que preside Oscar Almaraz en ciudad Victoria. Su trabajo como jefe de la alcaldía, está hecho de cientos de tareas cotidianas cuyo común denominador, es, la fusión de la autoridad y de los vecinos victorenses, en un mismo esfuerzo por rescatar el rostro citadino, de la oscuridad y del abandono. Lo han logrado, y con creces.

Su más reciente hazaña, es la presencia de un mural, en las lóbregas paredes del paso a desnivel, en esta capital. Se trata de un modesto y meritorio esfuerzo de artistas locales, que contribuyeron con sus pinceladas y su imaginación a llenar de luz y de colorido, una cueva de asfalto, que antes daba miedo, y hoy parece trasmitir confianza, alegría y esperanza en el porvenir.

La metáfora viviente del paso a desnivel, me parece emblemática de lo que todos los días está sucediendo en los rincones de ciudad Victoria, una urbe de luchas colectivas por desmentir, la sombra negra de la inseguridad. La podemos traducir, como un túnel del tiempo, que poco a poco, ha ido cobrado vida, hasta convertirse en una oferta de luz y de optimismo.

Nuevos parque familiares, calles pavimentadas con concreto hidráulico, alumbrado, limpieza, son pinceladas de una obra que, se encuentra a la vista de todos, porque entre todos, la construyen, la arropan y se sienten orgullosos de ello.

Pareciera tarea fácil, pero no lo es. Especialmente cuando sabemos que, sus principales ingredientes, no son de orden material, ni responden a un monto de carácter económico. NO. Se trata más bien de una pequeña palabra, clave, para entender la movilización y el entusiasmo ciudadano, en torno a un gobierno municipal, como el de Almaraz. Esa palabra es: actitud.

Disposición para escuchar, para entender, para interpretar y coordinar los sueños de los victorenses que anhelamos una Victoria mejor.

Ayer rescataron un túnel, hundido en el silencio y la penumbra. Mañana, hoy mismo, varias cuadras una calle, un barrio, un parque, una escuela, están siendo transformadas, bajo esta misma dinámica, entre los ciudadanos y la alcaldía.

La gente y su quehacer cotidiano, se lo merecen.

--------A ETC NO LE CONVIENE QUE LLEGUE LUEBBERT----

Controla vía celular a la usurpadora del PRI estatal, lady Zulema Flores Peña, desde su mansión multimillonaria, en San Pedro Garza García Nuevo León. Pese a que afirma, no estar interesado por la política de su estado, el ex gobernador más impopular de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, vive intensamente la grilla tricolor que ya se ha desatado en la entidad.

ETC sigue apoyando con todo a su delfín Sergio Guajardo Maldonado, pero su paternalismo no se limita a esta obsesión, sino que al mismo tiempo, el personaje del mostacho acolchonado, opera febrilmente para cerrarle el paso al reynosense Oscar Luébbert Gutiérrez, un contrincante imprevisto en sus sueños mercenarios y triunfalistas, engarzados a las candidaturas tricolores del 2018.

----------SIGUE LA INSEGURIDAD EN CARRETERAS, DICE LA POLICIA FEDERAL--

Mientras que dirigentes empresariales, como la Vicepresidenta nacional de Turismo y asuntos binacionales de COPARMEX, Victoria Palazuelos Solorza, salió a declarar que ve una mejora en la seguridad de las carreteras de Tamaulipas, el inspector de la Policía federal, Miguel Ángel Montero Gómez, sin querer queriendo, la desmintió tajantemente, al informar que, el trano carretero Reynosa –San Fernando, sigue siendo muy peligroso, por lo que, recomienda a los ciudadanos, no pasar por ahí de noche.

Uno de los tramos más peligrosos para viajar, es el de Reynosa- San Fernando, dijo el alto funcionario de la Policía Federal de Caminos, máxima autoridad en este tema. Específicamente se refirió al punto que se localiza a la altura del ejido “Alfredo B Bonfil”, también conocido como “Periquitos”.