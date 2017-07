Reynosa-San Fernando tramo carretero peligroso: PF

El inspector de la Policía Federal, Miguel Ángel Montero Gómez recomendó que si no es necesario transitar de noche por dicha carretera se abstengan de hacerlo

Por: Rosalía Quintá/Reynosa El Día Domingo 23 de Julio del 2017 a las 15:41

Reynosa-San Fernando tramo carretero peligroso, reconoció el inspector de la Policía Federal, Miguel Ángel Montero Gómez.

Reynosa, Tamaulipas.- Uno de los tramos carreteros más peligrosos para viajar es el de Reynosa a San Fernando derivado de los problemas de inseguridad, reconoció el inspector de la Policía Federal, Miguel Ángel Montero Gómez.



Precisó sobre todo a la altura del ejido Alfredo V Bonfil, conocido también como "Periquitos" dado que se han presentado problemas de enfrentamientos armados.



"No es que sea de alto riesgo sino por las incidencias que se han presentado en esa zona últimamente de situaciones de riesgo", comentó



Por lo anterior recomendó a quienes van a salir de vacaciones que eviten viajar de noche, así como extremar previsiones y no manejar cansados o con algún grado de ebriedad y llevar el vehículo en perfecto estado.



“Si no tenemos una urgencia por llegar o transitar de noche vamos a evitarlo, aunque va a haber vigilancia pero si no tenemos la necesidad vamos a tratar de omitir, tampoco pararse en lugares despoblados, cargar bien su tanque de gasolina para evitar que se detengan por falta de combustible, revisar su vehículo, no manejar en estado de ebriedad, no rebasar los límites de velocidad”.



Precisó que por parte de la Policía Federal se ha incrementado la vigila en las carreteras por el periodo vacacional de verano que estará vigente hasta el 20 de agosto.



Además indicó que en las líneas de auto ya, para quienes viajen por ese medio, se ha implementado el operativo copiloto para no exponer al pasaje.



