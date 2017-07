Capital de Sudán del Sur convertida en polo de desarrollo, pese a guerra

Por: Notimex El Día Domingo 23 de Julio del 2017 a las 11:51

Autor: Notimex

Juba, Sudán del Sur,(Notimex).- Sudán del Sur es el país más joven del mundo y también es, sin duda, uno de los que tiene más problemas. Desde 2013 vive inmerso en una guerra civil, agravada por la hambruna que se cierne sobre muchas regiones.Son millones las personas que necesitan ayuda humanitaria, y otras tantas se han convertido en desplazadas o refugiadas. A pesar de todo esto, la capital, Juba, en el sur del país, a lo largo del río Nilo Blanco, está creciendo y su población se ha duplicado en pocos años.

Como extranjero, una de las pocas maneras de visitar la caótica y polvorienta Juba es a bordo de un automóvil con vidrios polarizados.

Hacerlo a pie implica tropezarse con policías y militares, reales o presuntos, que, citando una ley no escrita según la cual "por razones de seguridad los blancos no pueden caminar solos por la calle", llevan a cabo arrestos y detenciones arbitrarias y solo dejan libres a los desafortunados que se encuentran en esa situación a cambio de grandes sumas de dinero.

Quien nos cuenta cómo ha cambiado la capital, que ahora tiene cerca de medio millón de habitantes, es el profesor Jacob Chol, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Juba.

Y lo hace poniendo a disposición su pick-up: "Antes de la tan ansiada independencia de Sudán del Sur, que se produjo después del referéndum del 9 de julio de 2011 y estableció la separación definitiva de Jartum, la mayoría de los barrios de Juba solo tenían tierra, maleza y pantanos. El gobierno del norte nos había dejado en el olvido".

Para el nuevo gobierno de Sudán del Sur, la independencia ha comportado una larga serie de nuevos acuerdos económicos, especialmente con los países vecinos, que han hecho que Juba creciese de manera espectacular en pocos años.

"Los principales inversores extranjeros que tenemos aquí -explica el profesor- son Eritrea, Etiopía, Somalia, Kenia y Uganda. Uganda está más involucrada en las pequeñas infraestructuras, mientras que Kenia se centra más en la industria hotelera. Sin embargo, Eritrea y Somalia son los países que más invierten en Sudán del Sur. Si en 2013 no hubiese comenzado el conflicto, sin duda la ciudad se habría expandido mucho más".

En diciembre de 2013 el presidente Salva Kiir Mayardit acusó a su vicepresidente Riek Machar de haber urdido un golpe de Estado a sus espaldas y lo obligó a exiliarse.

Así comenzó una guerra civil, con tintes cada vez más étnicos, entre las dos facciones militares y paramilitares leales a los dos poderosos hombres, el primero de etnia dinka y el segundo, nuer.

Desde el estallido del conflicto hasta hoy más de un millón y medio de personas han tenido que huir de la violencia y buscar refugio en los estados vecinos, mientras que otros dos millones se han quedado dentro de las fronteras nacionales.

En Juba hay muy pocas carreteras asfaltadas y están todas en el centro, que alberga las principales instituciones del país.

"Nos estamos acercando al palacio presidencial -indica Chol-, mirad a los soldados. Mejor no parar por allí, no parece prudente con esos chicos soldados. Tienen un arma en la mano y se creen los señores de la ciudad. Esto son todo edificios nuevos, que, como podéis imaginar, no existían antes de 2011. Allí al fondo, en cambio, está la sede de la policía, también un edificio nuevo".

Igual que en muchos países africanos, en Sudán del Sur muchos edificios públicos son financiados por China. Es el caso de la nueva sede de la Universidad, un amplio y moderno centro que choca con la decadencia y la pobreza que lo rodean.

"Los chinos -sigue el profesor-, que, junto con los estadunidenses, interfieren en nuestra política interna porque les atraen nuestros considerables recursos petrolíferos, han construido también un enorme laboratorio informático”.

Añade que “gracias a ellos y a otros fondos hoy tenemos el Centro de la Tradición de la Universidad de Juba, un edificio del que mis colegas y yo estamos muy orgullosos y que alberga cuatro polos: el Centro de Derecho, el Centro de Estudios de la Paz y el Desarrollo, la Escuela para Servicios Públicos y el Instituto para la Emancipación de la Mujer".

La compañía de seguros WAP, de Sudán del Sur, es la propietaria del edificio más alto de Juba, la Torre Ecuatoria, que se inauguró hace un año y costó unos 60 millones de dólares. Pero actualmente el edificio está vacío.

Los costes de alquiler son demasiado altos para las empresas locales y las organizaciones no gubernamentales y esperan poder alquilarlo un día a alguna compañía petrolera.

Desde la planta superior, la decimosexta, se domina toda Juba. Siguiendo el Nilo Blanco, que atraviesa la ciudad, se ven por todo su alrededor los barrios pobres, creados tras la urbanización caótica de los últimos años y tras la huida de decenas de miles de personas de las zonas de combate.

Las cabañas, barracas de madera, casas con paredes hechas de tierra y techos de metal no son otra cosa que el resultado de la guerra.

"Los habitantes de Sudán del Sur -explica con lamento el profesor Chol- estuvieron unidos mientras lucharon contra Jartum. Cuando llegó la independencia se quedaron solos con sus problemas y el sentido de unidad entre las diversas comunidades desapareció.

“Se encontraron muy diferentes entre sí, más cerca de los sentimientos tribales que de los nacionales. Así que, cuando el conflicto estalló, la cuestión de la etnicidad pasó a ser central, en parte debido a la ausencia de instituciones centrales fuertes", enfatiza.