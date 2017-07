Derechos humanos emite recomendación a Oaxaca por atención médica inadecuada

México,(Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al gobierno de Oaxaca por la inadecuada atención médica a una mujer en proceso de parto y puerperio, lo que provocó su fallecimiento.

En un comunicado, el organismo nacional indicó que un pasante de medicina brindó la atención a la señora, sin que para ello existiera una supervisión, asesoría y dirección de un médico responsable de los Servicios de Salud de esa entidad.

El 6 de marzo de 2016, la mujer de 25 años de edad, dio a luz en el Centro de Salud de San Miguel Coatlán, tras lo cual el personal médico comentó a su esposo que estaba “enferma y delicada”, por lo que fue trasladada al Hospital Rural 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

A las 6:00 horas del día siguiente, un médico del Hospital Rural informó al esposo de la víctima que ésta había fallecido dos horas antes.

En atención a los hechos y evidencias del expediente CNDH/4/2016/2712/Q, la comisión encontró elementos de convicción suficientes que acreditan vulneración a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de la agraviada.

Lo anterior, toda vez que se confirmó que en el Centro de Salud de San Miguel Coatlán, no se realizó un adecuado control prenatal de la paciente de acuerdo con la NOM-007-SSA2-1993 ya que no se corroboró el crecimiento uterino y estado de salud del feto, no se solicitaron pruebas de ultrasonido.

Tampoco se le practicaron entre otros, estudios de laboratorio complementarios y sanguíneos, examen general de orina, ni toxoide tetánico, para detectar y controlar factores de riesgo obstétrico y, en su caso, referirla a un hospital de segundo o tercer nivel, por no contar con un médico responsable que asesorara al pasante que la atendió.

Ante ello, la CNDH solicitó al gobierno estatal reparar el daño al esposo, madre e hijo conforme a la ley correspondiente de la entidad y se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; se les otorgue atención psicológica, y se realice un diagnóstico de las necesidades materiales y de personal del Centro de Salud de San Miguel Coatlán.

Además se deberá colaborar en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formulará ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y en el trámite de la queja administrativa respectiva.