Denuncian a exalcalde de Villa de Casas ante el Congreso de Tamaulipas

Por el supuesto desvió de recursos federales, se presentó una denuncia ante el Poder Legislativo contra Santiago Avalos Medina, informó el alcalde Arturo Barrón Perales

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Sabado 22 de Julio del 2017 a las 16:29

La denuncia se presentó para que el Congreso analice el caso y lo asesore para proceder al respecto, manifestó el alcalde de Villa de Casa, Arturo Barrón Perales

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una denuncia contra el exalcalde de Villa de Casas, Santiago Avalos Medina, por el supuesto desvió de recursos federales fue presentada ante el Congreso del Estado, informó el actual presidente municipal Arturo Barrón Perales.



Manifestó que la denuncia se presentó ante el Poder Legislativo para que el Congreso analice el caso y lo asesore para proceder al respecto.



Explicó que el exalcalde Santiago Avalos Medina recibió el recurso federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la construcción de 96 viviendas, sin embargo, las obras no se realizaron.



"Lo enviamos al Congreso del Estado, presentamos las denuncias con fotografías, documentamos, todo lo del municipio y esperamos que las autoridades hagan su trabajo", expuso.



Barrón Perales señaló que para el mes de agosto se espera una postura o proceder del Congreso del Estado.



"Fue un desvío de recursos de 96 viviendas que no se comprobó porque no se construyeron, no fueron concluidas y les llevamos reporte físico con fotografías y documentos de los beneficiarios, que están reportando obras inconclusas", puntualizó.