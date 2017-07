Quiere PRD de Reynosa participar en elecciones del 2018

A pesar de no tener registro estatal, pero no podrá recibir financiamiento público como el resto de los institutos políticos, dijo el presidente del PRD Juan Manuel Rodríguez

Por: Rosalía Quintá/Reynosa El Día Sabado 22 de Julio del 2017 a las 13:16

Quiere PRD de Reynosa participar en elecciones del 2018, aseveró el presidente del Sol Azteca Juan Manuel Rodríguez Nieto.

Autor: Rosalía Quintá

Reynosa, Tamaulipas.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) si participará en el proceso electoral del 2018 en Reynosa, pese a no tener registro estatal, aseveró el presidente del Sol Azteca Juan Manuel Rodríguez Nieto.



Sin embargo, dijo, no podrá recibir financiamiento público como el resto de los institutos políticos que presentarán candidatos, al no haber alcanzado la cantidad mínima de sufragios en la anterior elección local.



Rodríguez Nieto manifestó que buscarán formar un frente amplio que incluya la participación de otros partidos, como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT) e incluso, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En tal sentido, apuntó que se invitará al ex candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Cepeda, para que venga a ésta frontera a impartir pláticas encaminadas a la construcción de ese frente amplio.