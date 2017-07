Huele a pacto

Por: Primitivo López El Día Viernes 21 de Julio del 2017 a las 18:53

* Enroques en Gabinete peñista

* Liberan a padre de diputado

* Una pausa y regresamos

Indudablemente que la nota de la semana fue la repatriación de Guatemala a México del gordito ex gobernador de Veracruz.

Luego la pifia de los Fiscales de la PGR en la Audiencia de 5 horas en la que no “dieron pie con bola”.

Tuvo que “entrar al quite” Miguel Angel Osorio Chong, aun Secretario de Gobernación para “calmar las aguas e insistir que se debe confiar en la PGR.

Hasta el gobernador panista de Veracruz Miguel Angel Yunes Linares entró a la polémica y hasta se ofreció como testigo voluntario.

Y es que a como están las cosas, y así lo perciben los veracruzanos, “huele a Pacto” entre Javier Duarte de Ochoa y las altas esferas de la política para que pudiera resultar una “blanca paloma” y hasta un “usted disculpe”.

Un caso que puede terminan en Impunidad.

Pero también hay sospechosísimo.

Al menos así lo expresaron legisladores del PAN, PRD y MORENA.

Coinciden en la indignación por el actuar de la PGR y lo que llamaron una endeble carpeta de investigación con cifras que no han logrado cuadrar en contra del exgobernador de Veracruz que lo ha llevado a ganar la primera audiencia en el proceso penal que se le sigue.

El PAN, a través de sus coordinadores en el Senado y Cámara de Diputados, sugirió una complicidad de la PGR para no acreditar las acusaciones que le imputan al exgobernador.

”Exigimos a la PGR que sean profesionales y no protejan a uno de los suyos”, demandó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, en tanto el senador panista Fernando Herrera subrayó que las deficiencias en la integración de las averiguaciones mueven a duda y generan sospecha.

La secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro, Ivanova Pool (PRD), calificó de “inadmisible que la PGR solo haya podido comprobar el uso indebido de 38.5 millones de pesos de 439 millones que le fueron imputados”.

Dijo que es imperdonable el desconocimiento y la incapacidad de los fiscales encargados de presentar cargos contra Duarte en la audiencia del pasado lunes.

Rafael Hernández (PRD) acusó a su vez a la PGR de encubrir a Duarte y a otros gobernadores y ex gobernadores priistas.

Rocío Nahle García, coordinadora de Morena en la Cámara baja, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación detectó, en los últimos cuatro años del gobierno de Duarte de Ochoa, “desvíos por más de cinco mil millones de pesos” en el Sector Salud, y consideró que “es extraño que (el secretario de Salud) no esté enterado de que no son 650 millones de pesos”, sino una cantidad mucho mayor de recursos “que no aparecen en Veracruz”.

ENROQUES.- Para el próximo lunes se tiene previsto una serie de cambios o enroques en el Gabinete de Enrique Peña Nieto, según los esterados.

Tentativamente son: Aurelio Nuño a Gobernación; Miguel Ángel Osorio Chong a Sedesol; José A. Meade a Banxico; José A. González a Hacienda; Renato Sales a PGR; Enrique Ochoa va a PEMEX y Emilio Gamboa al PRI.

PADRE DE DIPUTADO.- Sin mayor publicidad en medios, se confirma que empresario César Rendón, padre del diputado matamorense César Augusto Rendón García, fue secuestrado en días pasados en Reynosa, Tamaulipas, pero ayer por la tarde fue liberado por sus captores, luego de asegurarse de su integridad física, reveló la Procuraduría General de Justicia del estado.

PAUSA.- La poca actividad oficial, por las vacaciones, nos permiten hacer una pausa para un descanso.

Este espacio se publicará a partir del próximo 1 de agosto, Dios mediante.

...Y Punto

(Distribuida por Laredo Pres)

Correo: primitivo@primitivolopez.com

Web: www.primitivolopez.com

Facebook:primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivolo