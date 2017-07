Dallas Cowboys es el equipo deportivo más valioso del año: Forbes

Dallas Cowboys encabeza la lista de los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo este año, la cual está dominada por clubes estadunidenses de futbol americano, beisbol, basquetbol y futbol soccer, que juntos cuestan 127 mil millones de dólares (mdd)

Por: Notimex El Día Viernes 21 de Julio del 2017 a las 13:49

Dallas Cowboys encabeza la lista de los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo este año, la cual está dominada por clubes estadunidenses de futbol americano, beisbol, basquetbol y futbol soccer, que juntos cuestan 127 mil millones de dólares

Autor: Notimex

Nueva York,(Notimex).- Dallas Cowboys encabeza la lista de los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo este año, la cual está dominada por clubes estadunidenses de futbol americano, beisbol, basquetbol y futbol soccer, que juntos cuestan 127 mil millones de dólares (mdd).

La lista de este 2017, compilada por la revista especializada Forbes, está conformada por 43 equipos estadunidenses y sólo siete conjuntos europeos de futbol, ninguno de ellos femenino, y revela que la liga deportiva más rentable es sin duda la Liga Nacional de Futbol (NFL).

El club de futbol americano Dallas Cowboys ocupa –por segundo año consecutivo- la primera posición en esta lista, con un valor estimado de cuatro mil 200 mdd, un aumento de 5.0 por ciento respecto a un año antes.

En segundo lugar está el equipo Yankees de Nueva York, que pertenece a la Liga Mayor de Beisbol (MLB) y vale 3.7 mil mdd; mientras que en las siguientes tres posiciones se encuentran los club europeos de futbol soccer Manchester United (3.69 mil mdd), Barcelona (3.64 mil mdd) y Real Madrid (3.58 mil mdd).

El equipo de futbol americano New England Patriots (3.4 mil mdd, NFL), New York Knicks (3.3 mil mdd, Asociación Nacional de Baloncesto, NBA), New York Giants (3.1 mil mdd, NFL), San Francisco 49ers (3 mil mdd, NFL) y Los Angeles Lakers (3 mil mdd, NBA) completan en ese orden los primeros 10 sitios de la lista.

Un total de 29 equipos de la NFL se encuentran en esta lista, ocho clubes de la MLB, siete de la NBA, y seis del futbol europeo.

La valoración de Forbes se basa en los valores actuales de la empresa, que abarcan tanto capital como deuda, e incluye ingresos que abarcan todo, desde acuerdos de patrocinio hasta ventas de camisetas.

En la lista, el mayor número de conjuntos corresponde a la NFL, lo que muestra un negocio productivo y exitoso en el cual un equipo promedio ganó un beneficio operativo (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 91 mdd.